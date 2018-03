newsgo

: #Cagliari, ora #Romagna prende la maglia numero 56. E' stato l'ultimo col 13 di #Astori - - Sport_Mediaset : #Cagliari, ora #Romagna prende la maglia numero 56. E' stato l'ultimo col 13 di #Astori - - __Ripper__ : Ma basta con tutta questa ipocrisia su Astori. Si è fermato il turno? Sì. Gli hanno tutti reso omaggio? Sì. Hanno a… - infoitsport : Inzaghi: “Momento chiave per noi, ora pensiamo al Cagliari. De Vrij? Problema burocratico che…” (… -

(Di sabato 10 marzo 2018), orala56 Come comunicato dalsul proprio sito ufficiale, Filippoproseguirà la stagione con la56. Non un cambiamento qualunque quello per il difensore centrale classe ’97 visto che è stato proprio lui l’ultimo a indossare la casacca col 13. Come noto, ilassieme … L'articolo, orala56 proviene da NewsGo.