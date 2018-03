Cagliari | il numero scelto da Romagna dopo il ritiro della maglia numero 13

Morte Davide Astori - il calciatore del Cagliari Romagna cambia numero : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, i funerali del difensore della Fiorentina si svolgeranno nella mattinata di domani. La decisione di Fiorentina e Cagliari è stata quella di ritirare la maglia numero 13 in onore del calciatore. La scelta comporterà la modifica della numerazione in casa Cagliari, la maglia numero 13 era di Romagna. Adesso la Lega di Serie A ha deciso di concedere una deroga e ...

