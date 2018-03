“Buon viaggio capitano” - il ritorno in campo della Fiorentina nel nome di Astori : Un ultimo saluto commovente, unico, memorabile. Sono in trentacinquemila al Franchi per un nuovo grande abbraccio a Davide Astori, il capitano per sempre che se ne è andato una settimana fa, quando lo hanno ritrovato senza vita a Udine, nel suo letto in albergo. Un silenzio surreale, totale, fatto di dolore e di rispetto ha accompagnato l’ingresso ...