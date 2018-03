Buche a Roma | #stradenuove non basta | Raggi promette lavori per altri 17 milioni E il

ilfattoquotidiano

: Finita la neve è slalom tra buche nella Capitale d'Italia. Strade chiuse, limiti a 30 km/h, mezzi pubblici deviat… - angelomangiante : Finita la neve è slalom tra buche nella Capitale d'Italia. Strade chiuse, limiti a 30 km/h, mezzi pubblici deviat… - Roma : Piano straordinario #strade, al via prima fase con 17 milioni di euro. Obiettivo: coprire 50mila buche in un mese.… - Agenzia_Ansa : #Buche a #Roma: Campidoglio assicura, le strade non verranno chiuse grazie agli interventi -

(Di sabato 10 marzo 2018) Un “piano Marshall” da 17di euro. Questa la cifra stanziata dalla giunta guidata da Virginiaper riparare le “oltre 50.000” formatesidopo l’ondata di neve e pioggia delle ultime settimane. Ad ogni municipio sarà dunque affidato un milione di euro circa per le strade di propria competenza. L’operazione messa in campo dal Campidoglio prevede un’intensificazione nelle riparazioni, con la destinazione di 4,5di euro per le voragini più gravi apertesi negli ultimi giorni e il noleggio di “una macchina tappabuchi” da 1.500 interventi al giorno e di una “miscela di ultima generazione”, già testata nei mesi scorsi da alcuni municipi capitolini. Si tratta dell’ennesimo piano emergenziale sul tema – uno dei più sentiti – nella Capitale, mentre la città aspetta da quasi un anno il nuovo bando anti-voragini. Questo, infatti, a detta dei pentastellati ...