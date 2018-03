Brunetta | Dialogo con Pd e M5S Di Maio | Senza di noi niente

Brunetta : "Dialogo per vertici Camere" : 12.03 Prove di dialogo, nel dopo elezioni. Brunetta, FI, apre a tutto campo, "non solo al Pd, ma anche al M5S". Su Avvenire, il capogruppo dei deputati forzisti auspica "il dialogo per le presidenze delle Camere". "Se si parte dai programmi si scopre che ci sono molte più cose che uniscono". Il Def, auspica, "da problema può diventare opportunità" e "incubatore della maggioranza". Certo "occorrerà partire dagli aspetti meno divisivi", ha ...