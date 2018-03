Brasile | torna la febbre gialla I rischi dell’epidemia che ha fatto più di 200 morti

Brasile - Julio Cesar torna al Flamengo : il primo discorso è da brividi : Julio Cesar non cambia mai. La sua grinta e la sua passionalità, all'età di 38 anni, la fanno ancora da padrone. Il portierone, uno degli eroi del triplete nerazzurro, a gennaio ha fatto ritorno in ...

Calciomercato Torino - Avelar vuole tornare in Brasile : Torino - Danilo Avelar vuole andare in Brasile: è casa sua, e chiudere la carriera tra la sua gente. Il giocatore , ancora, del Torino, ora in forza all'Amiens è tornato alla carica con i suoi agenti ...

Davos - il Brasile è tornato : La modernizzazione del lavoro è una pietra miliare importante nei nostri sforzi per sintonizzare il Brasile con le realtà dell'economia contemporanea senza pregiudicare i diritti dei lavoratori. È ...

Lapo Elkann e Cristina Saracino si sono lasciati : "Appena tornati dalla vacanza in Brasile..." : MILANO ? Dopo un periodo non facile, Lapo Elkann è ripartito sia sul lavoro, con Garage Italia, quanto in amore. I wish all of you a fantastic and happy...

Il Brasile rischia di tornare al passato - ma per ora i mercati non si preoccupano : Mancano nove mesi alle elezioni presidenziali e per il rinnovo del Congresso in Brasile e serpeggia abbastanza nervosismo tra le agenzie di rating, che dal 2015 hanno privato la prima economia latinoamericana della valutazione di 'investment grade' , declassando i suoi bond a 'junk' o 'spazzatura'. Venerdì scorso, S&P ha tagliato ulteriormente il suo giudizio sovrano da 'BB' a 'BB-'...

Calciomercato Inter/ News - Gabigol torna in Brasile : ormai ci siamo (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l’attaccante brasiliano, Gabigol, verso il ritorno fra le fila del Santos, noto club di Rio de Janeiro(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 11:55:00 GMT)

Brasile - 'Adriano pronto a tornare in campo' : RIO DE JANEIRO (Brasile) - A febbraio spegnerà 36 candeline, dal 2012 ad oggi ha disputato appena dieci gare ufficiali fra Corinthians , Atletico Paranaense e Miami United , eppure non ha ancora ...