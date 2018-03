Baseball | Italia sconfitta per 1-0 dalla Germania in quel di Messina

oasport

(Di sabato 10 marzo 2018) Terza ed ultima sfida tra le nazionali didinello Spring Training ospitato dal CUS e dall'Università di. I tedeschi si impongono al termine di un match equilibrato per 1-0. Pochissime valide per gli azzurri guidati da Gilberto Gerali, partita comunque abbastanza povera di emozioni. L'unico punto dell'incontro arriva con il colpito di Boldt. Da giovedì 15 a sabato 17 marzo gli azzurri affronteranno la Repubblica Ceca. Questa la formazione dell': Poma 8; Vaglio 4 (Agretti); Garcia DH; Epifano 5; Sambucci 3; Mercuri 6; Celli 9; Grimaudo 7 (Giordani); Monello 2 (Colagrossi PH, Deotto). Lanciatori: Bassani (2 IP); Scotti (2 IP); Fabiani (1 IP), Panerati (1 IP), Morellini (1 IP). Di seguito il video della FIBS con le parole di Gerali nel post gara: