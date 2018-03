Bari | rifiuti in fiamme a Santa Rita Decaro ai residenti | ' Segnalate arrivano i droni'

Bari - 3 arresti per traffico rifiuti pericolosi con Nord Africa e Iran - : Nel blitz dei carabinieri forestali sono scattate le misure cautelari nei confronti di un egiziano e due pugliesi. Sotto sequestro 4 aziende e decine di mezzi pesanti

Ambiente : i volontari raccolgono rifiuti su una spiaggia di Bari : I volontari di Fare Verde, “per ricordare che l’inquinamento dei litorali e’ un problema che esiste per 12 mesi l’anno e non solo durante il periodo estivo”, hanno dato vita oggi in tutta Italia alla manifestazione ‘Mare d’inverno’, che a Bari si e’ svolta sulla litoranea di Palese. L’iniziativa, patrocinata da Comune di Bari e Ministero dell’Ambiente, ha registrato ...