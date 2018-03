Bankitalia | da lunedì alla Golden Money Week | coinvolti mille giovani 2

Bankitalia : da lunedì alla Golden Money Week - coinvolti mille giovani : Roma, 10 mar. (AdnKronos) – Bankitalia partecipa anche quest’anno alla Global Money Week, dal 12 al 18 marzo prossimo, una festa per la consapevolezza monetaria dedicata ai giovani che si celebra in tutto il mondo. Il tema di questa edizione è Money Matters Matter. Gli eventi promossi dalla Banca d’Italia avranno come protagonisti quasi mille studenti e studentesse di alcune scuole che già partecipano al progetto condotto in ...