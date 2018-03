Ballando con le Stelle 2018 | Sandro Mayer assegnerà il tesoretto

davidemaggio

: ?? IL GIORNO È ARRIVATO! ?? Questa sera torna #BallandoConLeStelle e noi abbiamo voglia di ballare con te ?? ---------… - Ballando_Rai : ?? IL GIORNO È ARRIVATO! ?? Questa sera torna #BallandoConLeStelle e noi abbiamo voglia di ballare con te ?? ---------… - RaiUno : 'Perché nel tango c'è qualcosa di provocante, qualcosa di sensuale e, allo stesso tempo, di tremendamente emotivo'… - zazzatweet : Da stasera si torna a ballare con le stelle, non sotto: sotto, solo se cede il tetto dell’auditorium.… -

(Di sabato 10 marzo 2018)Il ruolo dinel cast dicon leprende forma, e senso: nella tredicesima edizione del programma al giornalista spetterà il compito di assegnare ilconquistato dal ballerino per una notte, punti importanti che in più di un’occasione in passato hanno cambiato le sorti della classifica finale.con leilFino a questo momentoera stato il commentatore a bordo campo, chiamato spesso ad esprimere il proprio giudizio che, però, non influiva sulla gara. Ma all’improvviso un cambiamento, e grosso, che gli dà il potere di diventare al momento opportuno l’ago della bilancia e dar voce al volere del popolo, come ha detto la Carlucci nell’annunciare la novità. La conduttrice nel presentarlo lo ha definito “saggio“, quindi è evidente che da lui ci si ...