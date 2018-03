Ballando con le stelle 2018 | Carolyn Smith | ‘Il cancro è tornato

tvzap.kataweb

(Di sabato 10 marzo 2018) Per il decimo anno presiede la giuria dicon le, la sua energia e i giudizi puntuali sono parte integrante del programma condotto da Milly Carlucci in onda il sabato sera su Rai1. Eppuredietro a quel sorriso smagliante nasconde un segreto, che ha deciso di svelare al settimanale Gente: “Ho un altro intruso. È esattamente dello stesso tipo del primo, ma molto piccolo e molto circoscritto. Sapevo di una possibile recidiva, non me l’aspettavo così in fretta“. Dopo due anni, ilal seno è quindi, ma come per la prima volta non ha intenzione di fermarsi “Devo sottopormi a 16 sedute di chemioterapia, una a settimana, il venerdì, il giorno prima della diretta di“. E come per la prima volta decide di raccontare la sua battaglia soprattutto per aiutare chi come lei sta combattendo contro lo stesso nemico ...