Atalanta | sarà ancora «dolce» Bologna? Formazione | dubbio Ilicic - De Roon

Bologna-Atalanta - parla Donadoni «Non sarà mai una gara come la altre» : Domenica col suo Bologna ospita l'Atalanta: «I legami col passato restanoI nerazzurri hanno raggiunto grandi traguardi, una realtà da cui prendere spunto per crescere».

Bufera di neve - salta Juventus-Atalanta : quando sarà recuperata : Juventus-Atalanta rinviata per neve. I test di cui necessita la goal-line technology hanno poi costretto gli addetti al campo a rimuovere i teloni che erano stati piazzati preventivamente. Intorno ...

Diretta/ Juventus Atalanta rinviata per neve : la data del recuperò sarà... : La fitta nevicata caduta all'Allianz Stadium ha portato l'arbitro Mariani a rinviare ufficialmente il match. Dando uno sguardo al calendario è possibile ipotizzare la data per il recupero(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:20:00 GMT)

Atalanta-Borussia Dortmund in tv - sarà visibile in chiaro su Tv8? Come vederla oggi 22 febbraio : Inoltre, per gli abbonati Sky, la gara sarà visibile in streaming anche su smartphone e tablet, grazie al servizio SkyGo. Sul canale Tv8 , invece, sempre alle 21:05, sarà trasmessa in chiaro la ...

Atalanta Borussia Dortmund : ecco perché sarà anche un derby : Atalanta e Borussia sono cugini. Come?! Proprio così, avete capito bene. La sfida tra italiani e tedeschi è un derby in famiglia e per capire il perché bastava partecipare al consueto pranzo ufficiale ...

Niente prova tv per Chiellini : con l’Atalanta ci sarà : Niente prova tv per Chiellini: con l’Atalanta ci sarà Sospiro di sollievo per Chiellini, che domenica sarà regolarmente a disposizione per Juve-Atalanta. Non è stata infatti utilizzata la prova tv per l’episodio avvenuto nel derby col Torino, con il bianconero che al 58′ aveva colpito al volto Belotti durante un’azione di gioco. Il Giudice sportivo […] L'articolo Niente prova tv per Chiellini: con l’Atalanta ...

Europa League Atalanta - Gasperini : «Al ritorno sarà dura» : DORTMUND - "Il rammarico c'è. Ma c'è anche la sensazioni di aver fatto un'ottima partita per lunghi tratti". Così il tecnico dell' Atalanta , Gasperini , a Sky, dopo la gara contro il Borussia: "...

Sarà Guida l'arbitro di Milan-Lazio - Valeri per Atalanta-Juventus : Paolo Valeri è l'arbitro designato per Atalanta-Juventus, andata della semifinale di Coppa Italia in programma domani alle 20.45 a Bergamo. Marco Guida arbitrerà invece l'altra semifinale d'andata, ...

Hamsik convocato - ma contro l'Atalanta sarà quasi sicuramente panchina : Toccherà all'ultima rifinitura per sciogliere i dubbi sull'impiego di Marek Hamsik . Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il capitano azzurro è tornato ad allenarsi ieri dopo una settimana trascorsa con febbre alta, e facendo un lavoro in palestra. Per la sfida contro l'Atalanta il capitano sarà convocato, ma è in ...

Atalanta - accordo con Brembo : sarà partner del settore giovanile per due stagioni : Atalanta partnership Brembo. Nuovo accordo commerciale in casa Atalanta, che stretto una nuova partnership con Brembo, pronto a supportare il settore giovanile bergamasco nella stagione in corso e in quella 2018-2019. Grazie a questa collaborazione verrà inoltre istituito il “Premio Brembo”. Il riconoscimento sarà assegnato ogni anno al giovane calciatore più meritevole di ciascuna squadra […] L'articolo Atalanta, accordo con Brembo: sarà ...

Atalanta - accordo rinnovato con Veratour : sarà sponsor anche nel girone di ritorno : Atalanta rinnovo sponsor Veratour. L’Atalanta ha annunciato con una nota ufficiale pubblicata sul sito internet ufficiale del club di avere rinnovato la partnership con Veratour. Il tour operator, che vanta 130 dipendenti e un fatturato da 177 milioni di euro nel 2016 nel mondo dell’organizzazione delle vacanze, aveva stretto un accordo con la società bergamasca […] L'articolo Atalanta, accordo rinnovato con Veratour: sarà sponsor ...