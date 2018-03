Ata | possibili aumenti di personale in alcune scuole | ecco perché

Sorteggio quarti di finale Champions League : la dAta e l’orario. Le possibili avversarie della Juventus. Possibile derby con la Roma… : Il Sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio si svolgerà venerdì 16 marzo (ore 12.00). Sarà l’urna di Nyon a definire tutti gli accoppiamenti per il secondo turno a eliminazione diretta: sarà infatti un’estrazione totalmente libera, senza teste di serie e senza paletti visto che potranno affrontarsi anche squadre provenienti dalla stessa Nazione o che si sono già incrociate nella fase a gironi. La Juventus ...

Possibili nuove conferme per Call of Duty Black Ops 4 : compare nel dAtabase di GameStop USA il merchandise del gioco : Come ogni anno, anche per il 2018 è atteso un nuovo episodio di Call of Duty e, questa volta, dovrebbe tornare protagonista la sotto-serie Black Ops, con Call of Duty: Black Ops 4.Activision, qualche tempo fa, ha già confermato Treyarch come studio di sviluppo del nuovo sparatutto, gli stessi che, appunto, si sono già occupati degli altri titoli legati alla sotto-serie Black Ops. Tuttavia, al momento non sono stati condivisi annunci ufficiali ...

Recupero Serie A : quando si giocherà la 27a giornAta? Il programma - le possibili date e gli scenari. C’è il derby Milan-Inter in sospeso : Il mondo del calcio italiano è ancora scosso dalla dolorosa e improvvisa scomparsa di Davide Astori. La 27a giornata di Serie A è stata comprensibilmente rinviata: solo tre le partite sono state disputate, quelle già giocate sabato, mentre quelle di domenica saranno ovviamente recuperate più avanti. Le date scelte sono quelle del 3 e 4 aprile. In quelle due giornate saranno però disputate solo sei dei sette incontri in programma, vale a ...

Recupero Serie A : quando si giocherà la 27a giornAta? Il programma - le possibili date e gli scenari. C’è il derby Milan-Inter in sospeso : Il mondo del calcio italiano è ancora scosso dalla dolorosa e improvvisa scomparsa di Davide Astori. La 27a giornata di Serie A è stata comprensibilmente rinviata: solo tre le partite sono state disputate, quelle già giocate sabato, mentre quelle di domenica saranno ovviamente recuperate più avanti. Non sarà semplice, però, inserire tutte le partite all’interno del calendario. La prima data possibile è quella di mercoledì 14 marzo, in cui ...

Ecco le possibili date dei recuperi della 27esima giornAta di serie A : Il mondo del pallone si è fermato in segno di rispetto per la scomparsa improvvisa di Davide Astori. Tutte le partite, con l'ovvia eccezione dei tre anticipi giocati il 3 marzo , Spal-Bologna, Lazio-...

Calcio - Serie A : quando si recupera la 27^ giornAta? Tutte le possibili date e il nuovo calendario : Milan-Inter il 9 maggio? : Oggi la Lega Calcio deciderà quanto si recupererà la 27^ giornata della Serie A 2018, rinviata ieri per la morte di Davide Astori. La scomparsa del capitano della Fiorentina ha giustamente convinto i piani alti ad annullare gli incontri in calendario ma ora bisognerà decidere quando recuperarli: non è facile in un calendario davvero molto fitto visti gli impegni europei, la pausa per le Nazionali e un turno infrasettimanale già previsto. Dunque ...

Serie A - 27^ giornAta : quando si recuperano le partite di oggi? Milan-Inter il 9 maggio? Tutte le possibili date e il programma : Si sta discutendo su quando si potranno giocare le partite della 27^ giornata della Serie A che sono state rinviate oggi domenica 4 marzo in rispetto di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato morto nella sua camera d’albergo. Oggi si dovevano giocare sette partite, tra cui il derby di Milano. Il calendario molto fitto, tra impegni europei, turni infrasettimanali di campionato, pause per le Nazionali, rende difficile individuare ...

Serie A - 27^ giornAta : quando si recupera Milan-Inter di oggi (4 marzo)? Tutte le possibili date e il nuovo programma : calendario pienissimo per il derby! : La tragica scomparsa di Davide Astori ha sconvolto tutto il mondo del calcio: giocatori e tifosi hanno pianto la morte del capitano della Fiorentina. Il difensore se n’è andato nella notte, spirato mentre dormiva nella sua camera d’albergo a Udine. Immediata la decisione di cancellare Tutte le partite in programma oggi: la 27^ giornata della Serie A è stata rinviata a data da destinarsi. Il programma prevedeva sette partite (le altre ...

Serie A - quando si recupera la 27^ giornAta? Le possibili date per le partite rinviate oggi (4 marzo). Il calendario e il nuovo programma : La tragica morte di Davide Astori ha sconvolto l’intero mondo del calcio. Il capitano della Fiorentina è stato trovato senza vita nel letto della sua camera d’albergo. Immediata la decisione di rinviare tutte le partite in programma oggi, valide per la 27^ giornata della Serie A. I sette incontri in programma (uno alle 12.30, cinque alle 15.00, il derby di Milano alle 20.45) sono stati dunque rinviati a data da destinarsi. Giovanni ...

Matteo Renzi/ "Berlusconi come Babbo NAtale. Le alleanze? Impossibili" (Che tempo che fa) : Manca una settimana alle elezioni politiche e Che tempo che fa ospita questa sera Matteo Renzi. Il Segretario del Partito democratico quasi certamente parlerà del programma del suo partito(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 21:05:00 GMT)

Juventus-Atalanta - quando si recupera? Le possibili date e tutte le ipotesi : Juventus-Atalanta è stata rinviata per le avverse condizioni meteo e la pesante nevicata che si è abbattuta nell’ultima ora su Torino. Tutto sembrava poter andare liscio nel primo pomeriggio, nonostante la temperatura di due gradi sotto lo zero, ma dalle 17 la situazione si è complicata. Proprio quando il terreno di gioco è stato scoperto, la neve ha cominciato a scendere copiosa, rendendo il campo impraticabile in pochi minuti. A nulla ...

Atalanta-Borussia Dortmund - Gasperini : 'Qualificazione? Abbiamo il 49% di possibilità' : Impresa sfiorata all'andata, con la doppietta di Batshuayi a ribaltare il vantaggio nerazzurro arrivato con i due splendidi gol di Ilicic. L'Atalanta, però, ci crede ancora e al Mapei Stadium proverà ...

Personale Ata : più possibilità per migliaia di posti vacanti - perché e cosa fare : Altrove si è detto dei tanti posti Ata che si andranno a liberare a causa delle 7.936 domande di pensionamento pervenute nelle segreterie (numeri ancora non definitivi, ma alquanto indicativi che il Miur ha reso disponibili), a cui si aggiungeranno quelle derivanti dall'Ape social, con un cospicuo aumento rispetto a quelle dello scorso anno. Questo significa chiaramente che ci sarà, nelle scuole italiane, un turn over di Personale ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la combinAta maschile è a rischio! Possibili spostamenti di orario - si teme la cancellazione : Le ultime notizie provenienti da PyeongChang, dove si stanno disputando le Olimpiadi Invernali 2018, non sono confortanti per quanto riguarda il meteo. Il forte vento ha costretto a rinviare la discesa maschile e il gigante femminile a giovedì 15 febbraio. Questa notte si dovrebbe disputare la combinata riservata agli uomini (ore 03.30 la discesa, ore 07.00 lo slalom) ma sulla pista di Jeongseon sono previste ancora delle folate, anche se di ...