Ascolti TV | Venerdì 9 marzo 2018 Vince Sanremo Young 17 3% Immaturi chiude al

Ascolti TV | Venerdì 2 Marzo 2018. Basta il 13.6% a Porta a Porta per vincere - Immaturi 12.3%. Boss in Incognito parte dal 6.9% : Luigi Di Maio a Porta a Porta Su Rai1 Speciale Porta a Porta – ospiti Berlusconi, Di Maio e Renzi – ha conquistato 3.198.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 la settima puntata della fiction Immaturi – La Serie ha raccolto davanti al video 2.946.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Rai2 l’esordio della quinta stagione di Boss in Incognito con Gabriele Corsi ha interessato 1.741.000 spettatori pari al 6.9% di ...

Ascolti TV | Venerdì 23 febbraio 2018. Sanremo Young 18.5% - Immaturi 12.9% : Mara Maionchi e Simona Ventura Su Rai1 la seconda puntata di Sanremo Young ha conquistato 4.072.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5 la sesta puntata della fiction Immaturi – La Serie ha raccolto davanti al video 3.026.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 Kronos – Il Tempo delle Idee ha interessato 739.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 Survivor ha intrattenuto 1.640.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Alaska ...

Ascolti TV | Venerdì 16 febbraio 2018. Sanremo Young 20.4% (17.1% in access) - Immaturi si ferma al 12% : Antonella Clerici e Richard Gere Su Rai1 l’esordio di Sanremo Young ha conquistato 4.480.000 spettatori pari al 17.1% nella prima parte ‘Opening’ in onda in access prime time dalle 20.43 alle 21.21 e 4.513.000 spettatori pari al 20.4% di share nel programma in onda dalle 21.25 alle 23.56 (qui gli Ascolti del debutto di Antonella Clerici con Standing Ovation lo scorso anno). Su Canale 5 la quinta puntata della fiction Immaturi – La ...

Ascolti TV | Venerdì 9 febbraio 2018. 10 - 1 mln e il 51.1% per il Festival : Alessandro Preziosi e Ornella Vanoni Su Rai1 Sanremo Start ha ottenuto .000 spettatori con il %. La quarta serata del Festival di Sanremo 2018 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 L’amore non va in vacanza raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 il debutto di Kronos – Il Tempo delle Idee ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 The Mask – Da Zero a Mito ha ...

Ascolti TV | Venerdì 2 febbraio 2018. Superbrain chiude al 17.8% - crolla Immaturi (12.5%). Flop Kronos (2.2%) staccato da Propaganda Live (4.2%) : Paola Perego e una concorrente di Superbrain Su Rai1 la quarta e ultima puntata di Superbrain ha conquistato 3.872.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 la quarta puntata della fiction Immaturi – La Serie ha raccolto davanti al video 2.955.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Rai2 Kronos – Il Tempo delle Idee ha interessato 491.000 spettatori pari al 2.2% di share. Su Italia 1 Big Game – Caccia al Presidente ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Venerdì 26 gennaio 2018. Superbrain 17.3% - Immaturi 14.6% : Superbrain - Le Supermenti Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato 3.822.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Immaturi – La Serie ha raccolto davanti al video 3.338.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 Kronos – Il Tempo della scelta ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Veloce come ...

Ascolti TV | Venerdì 19 gennaio 2018. Vince Superbrain (18.1%) - Immaturi in calo (16.1%). Flop Kronos (2.3%) : Immaturi Su Rai1 – dalle 21.33 alle 23.40 – la seconda puntata di Superbrain, con Paola Perego, ha conquistato 4.065.000 spettatori pari al 18.1% di share (qui gli Ascolti di 7 giorni fa). Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Immaturi – La Serie - in onda dalle 21.41 alle 23.23 – ha raccolto davanti al video 3.730.000 spettatori pari al 16.1% di share (qui la nostra recensione). Su Rai2 il secondo appuntamento di Kronos ...