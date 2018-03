Arrestato da Polizia latitante 26enne cosca Pesce | era in appartamento a Rosarno

WEINSTEIN Arrestato ? / Il magnate di Hollywood ora rischia di finire in manette : polizia di New York pronta? : WEINSTEIN ARRESTATO? Il magnate di Hollywood ora rischia di finire in carcere. La polizia di New York sembra pronta ad agire con un mandato di cattura. Attesa la decisione del procuratore.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:56:00 GMT)

La polizia iraniana ha arrestato a Teheran 29 donne perché si sono tolte in pubblico, per protesta, il velo: la loro azione era diretta contro il regime e contro le regole di abbigliamento imposte alle donne – anche straniere –