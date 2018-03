: Anticipo serie A, H.Verona-Chievo 1-0 - NotizieIN : Anticipo serie A, H.Verona-Chievo 1-0 - RisultatiClassi : Dopo la vittoria della Roma nell'anticipo di venerdì', stasera il derby tra Hellas Verona e Chievo viene vinto... - PremiumSportHD : #premiumsport #SerieA, ecco com'è andato l'anticipo #VeronaChievo -

Una girata di Caracciolo su cross di Verde al 52' decide il derby dia favore dell'Hellas. Una boccata d'ossigeno per la squadra di Pecchia, che sale al terz'ultimo posto e aggancia il trenino salvezza. Il, al contrario, ora deve guardarsi le spalle. Poche le emozioni al Bentegodi. A fine primo tempo Nicolas si supera in uscita su Castro ed evita il vantaggio clivense. A inizio ripresa il gol che decide la gara da parte del difensore venuto avanti su azione d'angolo.Ilnon fa molto per equilibrare il match.(Di sabato 10 marzo 2018)