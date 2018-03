Anticipazioni Il Segreto | PRUDENCIO cerca di baciare JULIETA ma…

Il Segreto Anticipazioni spagnole (settima e ottava stagione) : la fine di Francisca Montenegro : Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni spagnole del Segreto? Dopo la rivolta avvenuta a Puente Viejo, Francisca Montenegro se la vedrà proprio brutta: per lei non ci sarà via di scampo e accetterà dignitosamente il suo destino, che verrà deciso direttamente dal popolo. I cittadini non vorranno più avere a che fare con una tiranna e voteranno per la sua condanna a morte: la fucilazione dovrà avvenire il prima possibile, per non dare alla ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : sensi di colpa per Prudencio : Ritornano per voi le anticipazioni sulle puntate spagnole de Il Segreto e mostreranno che cosa succederà a Puente Viejo. Ricordando che le puntate spagnole sono trasmesse in anticipo, rispetto a quelle italiane, durante i prossimi mesi assisteremo ai notevoli sensi di colpa da cui saranno oppressi Prudencio ed anche altri, per la morte della piccolo Ana. anticipazioni spagnole Il Segreto: Prudencio si sente in colpa Purtroppo i nodi vengono al ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : NICOLAS uccide l’assassino di MARIANA e viene arrestato! : Tristi novità in arrivo nelle puntate spagnole de Il Segreto: stando a quanto si apprende dalle anticipazioni riportate dal portale web Cultura En Serie, NICOLAS Ortuño (Alejandro Siguenza) verrà arrestato con l’accusa di omicidio. Per comprendere meglio questo fondamentale passaggio della storia, è quindi necessario spiegarvi che cosa sta effettivamente accadendo nella penisola iberica… Come abbiamo avuto modo di anticipare in ...

Il Segreto : FRANCISCA mette SAUL alla prova - Anticipazioni : Nelle future puntate della soap Il Segreto, il piano di Severo Santacruz (Chico Garcia) e Carmelo Leal (Raul Peña) per mettere fuori gioco la temibile FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) creerà una serie di nuovi sviluppi: approfittando dell’ictus subito dalla cattivona della telenovela, i due storici amici daranno infatti vita ad un piano teso a sabotare un nuovo progetto di coltivazione dei campi avviato da SAUL Ortega (Ruben Bernal), ...

Anticipazioni Il Segreto dal 12 al 16 Marzo 2018 : Emilia contro Beatriz : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: Emilia affronta Beatriz Emilia non ce la fa più a convivere con il pensiero rivolto a suo figlio Matias e Beatriz. La dolce moglie di Alfonso parla con quest’ultimo e insieme decidono di prendere in mano la situazione. I due storici protagonisti de Il Segreto credono che sia ora di […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 12 al 16 Marzo 2018: Emilia contro Beatriz proviene da Gossip e ...

Il Segreto - Anticipazioni : donna Francisca offre ospitalità a Prudencio e Saul - che è già pazzo di Julieta : Il Segreto - Prudencio e Saul Una volta fatta la conoscenza di Julieta, la nuova protagonista de Il Segreto, il pubblico di Canale 5 è pronto per scoprire gli sviluppi di questo ingresso grazie ad altri due nuovi personaggi, due ragazzi che ha già visto e che sono destinati a scombussolare le trame. Nelle puntate in onda la prossima settimana Prudencio Ortega (Jose Milan) e suo fratello Saul (Ruben Bernal) diventeranno ospiti di donna Francisca, ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di lunedì 12 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 12 marzo 2018: Emilia riesce finalmente a convincere Julieta delle sue buone intenzioni e a quel punto la invita alla sua locanda, dove intende offrire una merenda a lei, a sua figlia (la piccola Ana) e a sua nonna Consuelo. Nicolas giunge anche lui alla locanda e vuole offrire il suo aiuto a Julieta, meritevole di aver salvato la vita di Juanita… Di fronte all’offerta di aiuto di Nicolas, ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Francisca condannata a morte : Odiata e amata in egual misura, Donna Francisca è un personaggio che all'interno del Segreto ha sempre saputo concentrare tutta l'attenzione dei telespettatori su di sé, lasciando il segno del suo passaggio su ogni trama. Anche grazie all'interpretazione di Maria Bouzas, per molti spettatori Il Segreto non sarebbe lo stesso senza la tremenda Francisca Montenegro: ma le notizie sulla matrona provenienti dalla Spagna parlano di una possibile fine ...

Il Segreto - Anticipazioni da lunedì 12 a venerdì 16 marzo : Saul si invaghisce di Julieta : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 marzo alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: L’arrivo misterioso di Julieta Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...

Anticipazioni Il Segreto : cosa succederà entro META’ APRILE 2018? : cosa succederà nella famosissima Puente Viejo intorno a metà APRILE 2018? È giunto il momento di scoprirlo attraverso il nostro post che riassume tutte le Anticipazioni principali della telenovela Il Segreto: Prudencio e i sensi di colpa per la morte di Ana. Costernato per aver provocato la morte della piccola Ana (Sandra Gonzalez Garzon) nel corso dell’incendio nel villaggio degli abusivi, Prudencio Ortega (Josè Milan) verrà letteralmente ...

IL SEGRETO / Anticipazioni 9 marzo : il primo incontro di Julieta e Donna Francisca : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 9 marzo; Julieta e Donna Francisca si incontrano per la prima volta nella piazza di Puente Viejo. L'antipatia è subito reciproca...(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 08:30:00 GMT)

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 9 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 9 marzo 2018: Visto che Adela sta organizzando una fiera che possa incentivare lo scambio di merci e lavoro tra agricoltori e contadini, Raimundo chiede a Saul e Prudencio di parlarne a Donna Francisca perché quest’ultima conceda il suo appoggio… All’esterno della chiesa, la Montenegro ha uno scontro verbale con Julieta, che però le tiene testa e rifiuta la sua ...

Il Segreto Anticipazioni 8 marzo 2018 : Matìas rompe con Beatriz : Il Castañeda avvisa l'amante di aver confessato la verità ad Alfonso ed Emilia e lei si dimostra egoista.

Il Segreto Anticipazioni : Marcela scopre il tradimento di Matias con Beatriz : Anticipazione Il Segreto: Marcela scopre che Matias l’ha tradita con Beatriz Nelle prossime puntate de Il Segreto, Marcela scopre il tradimento di Matias con Beatriz. La figlia di Paco si trova, finalmente, di fronte alla verità, origliando una conversazione. L’unica con cui riesce a parlarne è Adela. Ricordiamo che Matias ha iniziato a vedersi con […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Marcela scopre il tradimento di Matias ...