Ambiente | il Wwf lancia l’oscar per la natura con Urban Nature 

Ambiente - Wwf : “Stop al commercio online di natura” : Le maggiori società di e-commerce, hi tech e social media al mondo hanno unito le forze e con Google e WWF stanno lavorando per rendere le piattaforme e le app inutilizzabili per i trafficanti di natura. Sono 21 le grandi aziende tecnologiche di Nord America, Asia, Europa e Africa che hanno creato la prima coalizione globale per stroncare il commercio online di animali e piante selvatici. L’obiettivo è ridurre il traffico di natura ...

Ambiente - WWF : “Alla scoperta del mondo Artico - viaggio in Norvegia” : Alla scoperta del mondo Artico, da Capo Nord alle isole Svalbard, uno dei luoghi in Europa dove è più facile accedere alla banchisa e poter osservare gli animali minacciati dal global warming. Un’occasione unica per conoscere da vicino le attività del progetto Artico che il WWF porta avanti da anni in questa zona pArticolarmente sensibile agli effetti dei cambiamenti climatici. L’opportunità di trascorrere 11 giorni in Norvegia è ora realtà ...

Ambiente : tra gli “Alfieri della Repubblica” anche collaboratori del WWF - “una luce di speranza per il futuro” : “Siamo orgogliosi che tra gli “Alfieri della Repubblica” premiati dal Presidente Mattarella ci siano tanti giovani e giovanissimi che collaborano con il WWF”. Lo ha dichiarato la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi che aggiunge: “L’impegno delle nuove generazioni della difesa della natura d’Italia accende una luce di speranza per il futuro”. “Mi congratulo quindi con Francesco Barberini, che ad appena 10 anni è già un valente ...

Elezioni politiche - Donatella Bianchi - WWF Italia - : 'la politica si dimostra ancora disinteressata all'Ambiente - al via una nostra vera e propria campagna apartitica sui social' : " Abbiamo deciso di affidare al lupo, alle energie pulite, all'acqua, al paesaggio, al mare il compito di risvegliare una politica assopita, di richiamare la centralità del tema ambientale, ...

Elezioni politiche - Donatella Bianchi - WWF Italia - : 'la politica si dimostra ancora disinteressata all'Ambiente - al via una nostra vera e ... : ... dal bracconaggio ai crimini di natura fino ad arrivare allo sviluppo di una nuova economia capace di creare benessere e occupazione rispettando la natura." " Come accaduto in passato con le grandi ...

WWF : la politica disinteressata all’Ambiente - al via campagna di sensibilizzazione elettorale : “Visto che la politica continua ad essere distratta rispetto alle tematiche ambientali ci rivolgeremo direttamente ai cittadini con una campagna di sensibilizzazione elettorale da parte della Natura”. Lo dichiara la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi annunciando l’avvio di una campagna apartitica “in stile WWF” su tutti i canali digitali. “Abbiamo deciso di affidare al lupo, alle energie pulite, all’acqua, al paesaggio, al mare il ...

Ambiente - Wwf : “Scempio nel Parco del Gargano - abbattute 400 querce” : Orribile scempio nel cuore della Foresta Umbra, nel Parco del Gargano: oltre 400 querce, alcune delle quali secolari, sono state abbattute. La denuncia e’ del Wwf che plaude al blitz organizzato dai Carabinieri forestali, con l’intervento dello “Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Sardegna” – reparto militare dell’Arma specializzato nel controllo delle zone piu’ impervie – che ha potuto ...

Ambiente - WWF : Abruzzo terra di uccelli acquatici : Sono oltre diciannovemila gli uccelli acquatici, di ben 38 specie diverse, che hanno deciso di trascorrere l’inverno in Abruzzo. Li hanno contati uno a uno i 29 rilevatori che si sono sparsi lungo fiumi, laghi e coste della regione, armati di potenti binocoli, nel fine settimana tra il 13 e il 14 gennaio scorsi nell’ambito del censimento degli uccelli acquatici svernanti (IWC: International Waterfowl Census), coordinato in Italia da ISPRA, il ...

Il Wwf Calabria al fianco dei migliori servitori dello Stato nella difesa dell’Ambiente : Dura condanna per il vile gesto in spregio ai boschi della Sila e nei confronti del Comandante della Stazione Carabinieri Parco di Cotronei (Kr). Apprendiamo in queste ore del grave sfregio compiuto poche sere fa ai danni dei boschi della Sila nel comune di Cotronei (Kr): lungo una strada provinciale che da Villaggio Trepidò conduce al centro abitato, ignoti hanno abbattuto una ventina di esemplari di Pino laricio e Cerro, anche di grosse ...

Fanghi da dragaggio sversati vicino Torre Cerrano - LegAmbiente e WWF dicono no a scelta sciagurata : Teramo - Bisogna trovare una soluzione diversa, evitando lo sversamento in mare di ben 342.694 mc di Fanghi di dragaggio provenienti dal porto di Ortona nei pressi del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7120215 “Torre del Cerrano” e dell’omonima e coincidente Area Marina Protetta (AMP). Lo hanno chiesto a chiare note WWF e Legambiente questa mattina in una conferenza stampa congiunta (alla presenza di un rappresentante dell’AMP) nel corso ...

Ambiente - WWF lancia l’allarme : “Il Pianeta continua a scottare” : L’Organizzazione Meteorologica Mondiale e le maggiori istituzioni scientifiche hanno confermato che il 2017 è stato il secondo anno più caldo mai registrato (insieme al 2015), e il più caldo senza il fenomeno de El Nino. Il 2016 l’anno più caldo (1,2°C sopra I livelli dell’era preindustriale). La temperatura media globale nel 2017 e nel 2015 è stata di 1,1°C sopra I livelli dell’era preindustriale. Ormai siamo di fronte a ...

Ambiente - WWF : dal Belize stop alle attività estrattive off shore : La nuova norma adottata dal Governo del Belize, firmata e divenuta legge negli ultimi giorni del 2017, ha un valore storico: per la prima volta un paese in via di sviluppo ha deciso di fare un passo in favore della difesa degli oceani, ponendo fine dalla ricerca e all’estrazione di idrocarburi. Il Belize, che vanta la più grande barriera corallina dell’emisfero boreale, entra così a far parte di quella ristretta cerchia di paesi che hanno ...

Ambiente : Wwf sui sacchetti bio - prioritario ridurre l’inquinamento plastico : Spostare il dibattito sui sacchetti bio sul fronte Ambiente, il più importante e quello che sta alla base della norma che li rende obbligatori, visto che un sacchetto di plastica non correttamente smaltito, secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente, può restare nell’Ambiente da 15 a ben 1000 anni. “È un paradosso quello di utilizzare il materiale come la plastica, nato per durare nei secoli, per la creazione di oggetti ‘usa e ...