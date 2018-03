Allerta gialla per piogge | le disposizioni del Centro Operativo Comunale

Allerta Meteo Lazio : criticità “gialla” per forti temporali in arrivo : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un’Allerta Meteo: l’avviso di criticità idrogeologica e idraulica riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dal mattino di domani, domenica 11 marzo e per le successive 16-24 ore su Bacini Costieri Nord, ...

Allerta Meteo Toscana : criticità arancione e gialla per pioggia e vento da domani a lunedì : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana, in previsione dell’arrivo di un’intensa perturbazione di origine atlantica accompagnata da correnti miti ed umide dai quadranti meridionali, ha diramato un’Allerta Meteo criticità arancione e gialla per rischio idrogeologico ed idraulico e vento, valida dalle 8 di domani, domenica 11 marzo, fino alle 12 di lunedì 12 marzo. La perturbazione interesserà gran parte ...

Liguria - prorogata l’Allerta : è “gialla” dalle 20 di sabato alle 20 di domenica : L’Arpal ha prolungato l’allarme livello più basso per temporali dalle 20 del 10 marzo alle 20 di domenica 11 |

Liguria - Allerta gialla per pioggia| : L’avviso scatta alle 20 di sabato 10 marzo, con scadenza alla mezzanotte. Previste forti piogge e temporali

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per temporali da domani sera : La Liguria sarà interessata da una perturbazione atlantica a cavallo fra sabato e domenica. La protezione civile regionale ha diffuso un avviso di criticità di colore giallo per temporali sui bacini piccoli e medi di tutta la regione: l’Allerta Meteo è valida dalle 20 di domani, sabato 10 marzo 2018. I primi effetti della perturbazione si vedranno già domani con una giornata nuvolosa caratterizzata da piogge sparse e isolati ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per frane e piene dei corsi minori : “Per la giornata di domani non si prevedendo fenomeni Meteorologici significativi ai fini del sistema di Allertamento: – ventilazione sulle aree di crinale, con valori compresi tra 50 e 60 Km/h; – precipitazioni deboli e intermittenti su tutto il territorio regionale, con accumuli tra 5 e 10 mm in 24 ore; sull’Appennino centro-occidentale saranno a carattere nevoso a quote superiori a 1000 m e localmente 800 m; – ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve dalla mezzanotte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha diramato un’Allerta Meteo criticità “gialla” per rischio neve valida dalla mezzanotte sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Medi a-Bassa Valtellina, provincia di Sondrio), NV-03 (Alta Valtellina, provincia di Sondrio), NV-04 (Prealpi varesine, provincia di Varese), NV-05 (Prealpi comasche e lecchesi, province di Como e Lecco), ...

Allerta Meteo Campania : maltempo in arrivo - criticità “gialla” per rischio idrogeologico dalla mezzanotte : Allerta Meteo criticità “gialla” in Campania per rischio idrogeologico: lo rende noto la protezione civile regionale spiegando che la perturbazione che sta interessando la regione porterà piogge più consistenti e possibili temporali, che potranno determinare l’insorgenza su tutto il territorio regionale di criticità idrogeologiche, con manifestazioni al suolo, nelle aree interessate dalle piogge, di possibili fenomeni di ...

Allerta Meteo Toscana : ancora pioggia e temporali - criticità “gialla” in tutta la regione : La Sala operativa della Protezione civile Toscana ha emesso un’Allerta Meteo criticità “gialla” per rischio idrogeologico valida dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, per piogge e temporali attesi su tutta la regione. La Toscana è interessata da un flusso umido, relativamente mite, di origine atlantica con probabili piogge fino a mercoledì. Oggi le precipitazioni sono deboli e sparse sulle zone più orientali ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per pioggia e ghiaccio a Firenze : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per rischio idraulico nel reticolo minore su tutto il territorio metropolitano per la giornata di oggi. Stesso codice, ma fino a domenica mattina, nel reticolo principale fino alla mattina di domenica per le zone dell’Arno-Valdarno Superiore e Inferiore, dell’Arno a Firenze e in Valdelsa-Valdera. Potrà nevicare fino a stasera anche a quote ...