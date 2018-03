ALDA D’EUSANIO “Dopo il coma non avevo più voglia di fare televisione” Verissimo

ALDA D’EUSANIO/ “Quando torni dalla morte dopo il coma impari a non perdere tempo nei pettegolezzi (Verissimo) : La giornalista e conduttrice televisiva ALDA D’EUSANIO ospite nella nuova puntata di Verissimo in per parlare della sua rinascita dopo la dolorosa esperienza dell’incidente.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 03:23:00 GMT)

ALDA D’EUSANIO : età - marito - carriera - vita privata e altre curiosità : Alda D’Eusanio: quanti anni ha, carriera e vita privata Alda D’Eusanio è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Nata a Tollo, in provincia di Chieti, in Abruzzo, il 14 ottobre del 1950, ha 67 anni. Dopo essersi laureata in sociologia, il 9 giugno del 1988 è diventata giornalista professionista e ha iniziato la sua carriera […] L'articolo Alda D’Eusanio: età, marito , carriera , vita privata e altre curiosità ...

ALDA D’EUSANIO all’Isola dei famosi : Alda D’Eusanio dichiara: «Oggi sono in grado di lavorare, fino a poco tempo fa no. Ora sto meglio, ma cinque emorragie cerebrali non passano senza lasciare il segno. Ho perso parte della memoria cognitiva e caratterialmente sono cambiata pur restando testarda e coraggiosa. Dopo il coma, non avevo più voglia di fare tv. Devo a Piero Chiambretti il fatto di avermi fatto tornare l’entusiasmo. “Provo una puntata, non so e sono in grado, ...