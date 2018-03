Ai domiciliari per droga e resistenza a pubblico ufficiale | ma gli agenti lo beccano in

Chi è Gaia Mogherini - la nipote di Federica Mogherini ai domiciliari per cocaina : Gaia Mogherini , nipote dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini , è tra le ventuno persone arrestate oggi a seguito di un'operazione ...

In giro per Cassibile sebbene ai domiciliari - arrestato : Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cassibile, impegnati in un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati, mentre effettuavano i controlli ...

Evade dai domiciliari : nuovi guai per un vercellese : Evade dai domicialiari e, mentre passeggia per la città, incrocia una pattuglia di carabinieri. I militari del nucleo operativo radiomobile di Vercelli hanno denunciato C.C., 42enne residente in città,...

Sentenza pilotata - Stefano Ricucci arrestato per corruzione domiciliari al giudice Nicola Russo : Questa volta l'accusa, per Stefano Ricucci, è di corruzione in atti giudiziari. E su richiesta della procura di Roma è stato di nuovo arrestato. In carcere anche il suo socio, l'imprenditore Liberato ...

Stefano Ricucci - l’imprenditore in manette per corruzione in atti giudiziari. Ai domiciliari un giudice tributario : Stefano Ricucci e il giudice Nicola Russo sono stati arrestati con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Secondo gli inquirenti, l’imprenditore laziale e il magistrato della Commissione tributaria regionale aveva raggiunto un accordo che prevedeva l’aggiustamento di una sentenza in cambio di denaro o altre utilità. Russo, che è anche consigliere di Stato, si trova ai domiciliari. Negli scorsi mesi era già stato sospeso dal ...

Trieste - minori molestati e insultati - operatori vessati. Ai domiciliari il presidente di una comunità famiglia : Trieste - Più che una grande famiglia pronta ad accogliere minori, un luogo cupo, carico di tensione e percorso da una violenza strisciante, fisica e psicologica. A ridurre così 'La Fonte - comunità ...

Rosario Dezio - consigliere Pd agli arresti domiciliari : bastonate e sevizie contro un operaio romeno : bastonate e sevizie a un operaio romeno, colpevole di essersi appropriato di una bombola di gas per scaldarsi. La vicenda ha dell'incredibile e arriva da Vittoria, centro in provincia di Ragusa. agli ...

Trento - tangenti per appalti nella sanità : sette arresti domiciliari e due società interdette : Un’organizzazione con società intestate a prestanome e imprenditori specializzati nella commercializzazione di materiale sanitario, con la connivenza dei dipendenti dell’Azienda sanitaria, che riusciva a gestire e pilotare le forniture di ricambi elettromedicali e di altri materiali. È questo il cuore dell’inchiesta che ha portato il gip di Trento a firmare sette ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e due misure ...

Picchia il vicepreside che aveva rimproverato il figlio - poi evade dai domiciliari per un battesimo : Dopo avere aggredito a scuola un vicepreside non ha rispettato le prescrizioni degli arresti domiciliari ed è finito in carcere. Si è aggravata la posizione del pregiudicato di 38 anni che il 10 ...

Aggredì vicepreside - evade dai domiciliari per un battesimo : Se l'era presa con uno dei professori del figlio 11enne, aggredendolo dopo che lo aveva rimproverato energigamente. Arrestato e messo ai domiciliari dopo avere aggredito il vicepreside dell scuola media Murdialdo di Foggia, il padre di uno degli studente è stato di nuovo fermato ieri, dopo essere evaso.L'uomo ha abbandonato la casa dove sarebbe dovuto rimanere, allontandosi per unirsi alla famiglia e festeggiare un battesimo in una ...

FOGGIA - VICEPRESIDE AGGREDITO/ Arresti domiciliari per il genitore che picchiò il prof : figlio torna in classe : FOGGIA, arrestato il genitore per aver AGGREDITO e picchiato il VICEPRESIDE della scuola Media Murialdo. domiciliari per Domenico Carella considerato pericoloso, "sono pentito"(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:20:00 GMT)

Evade dai domiciliari per corteggiare una ragazza : arrestato : È una storia senza dubbio romantica, quella che arriva da Trento. Di legge violata, senza dubbio, ma con un innegabile sapore romantico. La storia di un 24enne che Evade dagli arresti domiciliari pur di poter corteggiare una ragazza e che per lei patteggia otto mesi di reclusione.Come racconta la testata Alto Adige, il giovane A.D., evidentemente in preda a un delirio amoroso, lunedì è evaso dal domicilio in cui era agli arresti - nel caso ...