“Ah | se è cambiata!” Federica Panicucci oggi così | ieri… Ricordate com’era? Le foto di

caffeinamagazine

(Di sabato 10 marzo 2018), padrona di casa a Mattino 5, è finita di recente al centro delle polemiche per via di un fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia. Fuori onda pesantissimo in cui la conduttrice si scaglia contro Francesco Vecchi, il collega di Mattino 5 che, nell’introdurre un servizio sulle contestazioni a Giorgia Meloni ha superato i tempi previsti, scatenando l’ira della. Che, da dietro le quinte, pensando ovviamente che quelle frasi rimanessero lì, si è lasciata sfuggire una serie di insulti e parolacce rivolti proprio al giornalista che si stava dilungando., in preda alla rabbia, ha detto anche che a settembre Francesco sarebbe stato a casa e non avrebbe più lavorato nella trasmissione che va in onda la mattina sulla rete ammiraglia Mediaset. Per giorni non si è parlaro d’altro e la, colta in fallo da Striscia, il giorno ...