Abi | banche fuori dalla crisi

Banche : Abi - in 2017 bene mercati europei - giù Npl e più crediti (2) : (AdnKronos) – Anche per quanto riguarda specificamente i gruppi bancari italiani i dati confermano che il positivo trend di recupero verso la situazione pre-crisi. Questo processo è favorito dalla ripresa del contesto economico nazionale, dalla riduzione dei rischi e della complessità del contesto all’interno del quale operano i gruppi italiani. Nel complesso, anche per le Banche italiane i dati del 2017 risultano i migliori ...

Banche : Abi - in 2017 bene mercati europei - giù Npl e più crediti (3) : (AdnKronos) – I dati illustrano i positivi risultati, superiori alle attese, che il settore bancario italiano ha saputo realizzare. Ciò, anche tenuto conto delle confortanti previsioni sulla crescita economica nazionale nel prossimo futuro, induce ottimismo e realisticamente lascia prevedere che la questione degli Npl si stia ormai avviando a normalizzazione e non rappresenti un fattore di rischio per le Banche in Italia. I progressi ...

Banche : Abi - in 2017 bene mercati europei - giù Npl e più crediti : Roma, 10 mar. (AdnKronos) – Il mercato bancario europeo è ben avviato sul percorso di recupero verso la situazione pre-crisi. La ripresa dell’economia si riflette positivamente sulla dinamica del credito, sulla qualità dell’attivo e, più in generale, sui risultati economici dei gruppi bancari che risultano i migliori dall’avvio della crisi. E in linea con queste performance sono le Banche italiane che ora possono guardare ...

FAbi - task force interne alle banche per il recupero delle sofferenze : Una gestione interna alle banche per il recupero dei crediti deteriorati, con la formazione del personale interno e la creazione di figure manageriali ad hoc. È la proposta lanciata dalla Fabi nel ...

Salvini e Di Maio moderati risollevano la Borsa Piazza Affari verso la parità. Ko Mediaset e banche Niente panico sullo spread : andamento stAbile : Salvini e Di Maio tranquillizzano l'azionario italiano. La Borsa di Milano riduce il passivo e tocca i massimi di giornata in coincidenza con le dichiarazioni, dai toni equilibrati, da parte dei leader delle due formazioni politiche considerate "vincitrici" delle elezioni italiane 2018, cioe' Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle e Matteo Salvini della Lega. Segui su Affaritaliani.it

Banche : Abi - a gennaio tassi interesse restano a minimo storico al 2 - 69% : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – A gennaio 2018, i tassi di interesse applicati sui prestiti alla clientela si collocano su livelli molto bassi: il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,69%, minimo storico (2,69% anche il mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007). minimo storico anche per il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese risulta pari a 1,45%, era 1,50% il mese precedente (5,48% a fine ...

Banche : Abi - a fine 2017 sofferenze nette a 64 - 4 mld - -25 - 8% in un anno : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – Le sofferenze nette delle Banche italiane, cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle Banche con proprie risorse, a fine 2017 si attestavano a 64,4 miliardi di euro. Il dato che emerge dal rapporto Abi è in diminuzione rispetto ai 65,9 miliardi del mese precedente e in forte calo rispetto al dato di dicembre 2016 (86,8 miliardi). In un solo anno le sofferenze nette si sono quindi ...

Banche : Abi - a gennaio prestiti +1 - 8% su anno : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – A gennaio i prestiti a famiglie e imprese sono in crescita su base annua di +1,8%, proseguendo la positiva dinamica complessiva del totale dei prestiti in essere (il tasso di crescita annuo risulta su valori positivi da 2 anni). E’ quanto rileva l’Abi nel rapporto pubblicato oggi. Tale evidenza emerge dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d’Italia, relativi ai finanziamenti a ...

Abi - per banche italiane prima missione in Albania : ... per assistere e supportare le imprese che vogliono partecipare al processo di sviluppo e ammodernamento produttivo del paese e alla sua integrazione con la nostra economia.' È il Presidente del ...

Banche - assegni e libretti : in arrivo il vademecum targato Abi : Teleborsa, - Una Guida e un'info-grafica ad hoc per il web sono gli strumenti della campagna informativa messa a punto dall 'Abi per fornire consigli pratici ai clienti e ricordare le principali ...

Banche : Visco - necessaria riduzione Npl ma senza effetti destAbilizzanti : Roma, 10 feb. (AdnKronos) – “La riduzione dei crediti deteriorati è necessaria per ridurre i rischi e i costi di finanziamento delle Banche”. Ad affermarlo il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco.”Va ottenuta -sottolinea – con interventi che tengano conto delle condizioni di partenza, siano sostenibili e non producano effetti prociclici potenzialmente destabilizzanti; va assicurata la parità di trattamento tra ...

Banche : Visco - migliora redditività ma inevitAbile revisione modelli operativi : Roma, 10 feb, (AdnKronos) – “Sebbene ancora bassa, nei primi 9 mesi dello scorso anno la redditività delle maggiori Banche italiana è migliorata”. Lo sottolinea il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, parlando al Forex a Verona. “Il rendimento del capitale e delle riserve è stato pari al 4,4 per cento, a fronte dell’1,4 nel periodo corrispondente del 2016. Nelle attese delle Banche la profittabilità nei ...

Banche : accordo Abi e sindacati su nuovo Fondo per occupazione - 2 - : ...fronteggiare possibili eccedenze di personale e vengono favoriti qualificati percorsi di alternanza scuola-lavoro attraverso un contributo spese alle aziende che sostengano la conoscenza del mondo ...