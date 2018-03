10 ragioni per riscoprire Vittorio Giardino e il suo Jonas Fink

Salvini esce allo scoperto : 'ragioniamo con i 5 Stelle sui presidenti di Camera e Senato' : Conoscete qualcosa di irreversibile? Io penso che nulla è irreversibile, specialmente in economia", spiega il leader leghista. "Il voto di domenica scorsa - aggiunge - è un segnale di speranza non ...

Salvini esce allo scoperto : "ragioniamo con i 5 Stelle sui presidenti di Camera e Senato" : Per le presidenze di Camera e Senato "sarebbe una follia fare il contrario di quello che gli italiani hanno scelto la settimana scorsa. Ci sono due forze politiche che hanno vinto le elezioni, non penso che sia molto difficile capire con chi si ragiona". Così il leader della Lega Matteo Salvini a proposito delle presidenze di Camera e Senato, parlando alla scuola di politica della Lega a Milano. "Io farò tutto quello che è ...

10 ragioni per (ri)scoprire Vittorio Giardino e il suo Jonas Fink : Dopo più di 20 anni, è arrivato il terzo e ultimo episodio di Jonas Fink, Una vita sospesa, una delle più celebri serie del maestro italiano del fumetto Vittorio Giardino. Di Jonas Fink i lettori hanno assistito all’infanzia, nella Praga comunista di fine anni Quaranta, all’adolescenza, segnata dalla ricerca del padre rapito dai servizi segreti, e ora si preparano a scoprirne le sorti nella difficile primavera del 1968. Molti lettori ...

Quattro buone ragioni per cui al Pd conviene appoggiare un governo M5s : Passate le elezioni, e scritti infiniti commenti sui risultati, mi sembra che si possano considerare Quattro buone ragioni per le quali al Pd conviene appoggiare una maggioranza M5S a qualunque costo. 1) Cinque anni fa M5S rifiutò di sostenere un governo Bersani. Fu un gravissimo errore, che ci ha regalato cinque anni della coalizione tra un pessimo Renzi e una destra pressoché impresentabile. Si vuole oggi, a parti invertite, ripetere ...

Banche - grandi rischi per il futuro non solo Mps. Le ragioni : Uno spettro agita il futuro dell'Italia. E all'indomani delle elezioni del 4 marzo, il Paese potrebbe di nuovo ritrovarsi a fare i conti con la crisi del sistema bancario. Uno scenario tenebroso.

Intestino - 6 ragioni per mantenerlo in salute : Lo sapevi? La salute dell’organismo dipende anche da quella dell’Intestino. Efficienza del sistema immunitario, peso e non solo sono legati anche al benessere di questo organo. «L’Intestino- spiega la dottoressa Valentina Galiazzo, biologa nutrizionista- svolge diverse funzioni fondamentali per stare bene. È sede infatti della cosiddetta “flora batterica intestinale” formata da milioni di microrganismi, che se mantenuta in equilibrio, aiuta e ...

Il ragioniere della Standa che ha scoperto la verità sulla nascita di Caravaggio : È il giorno di San Valentino del 2007 e Vittorio Pirami, come ogni pomeriggio, infila il cappotto per andare a studiare all'archivio diocesano di Milano. Un caffè, il tempo di inforcare gli occhiali per leggere da vicino, ed eccolo chino sui suoi manoscritti del Cinquecento. Meticoloso, si mette in testa di indagare sulle origini ignote della pittrice Fede Galizia, morta durante la peste ma senza una data né una città di nascita certe. ...

Tav - non c’erano ragioni per sostenere anni di lavori. Ma allora perché li abbiamo iniziati? : di Antonio Calafati Della vicenda della Tav in Val di Susa ciò che colpisce è la sua capacità di far perdere ad analisti, giornalisti e politici il filo di un pensare razionale. In una società – e in un tempo – che del calcolo razionale ha fatto il suo ancoraggio, la Tav in Val di Susa è una decisione collettiva che i suoi promotori hanno collocato in uno spazio nel quale la logica e l’evidenza empirica non trovano posto. Chi si oppone alla ...

Tre ottime ragioni per non credere all’uscita iOS 11.3 oggi 26 febbraio : Ci sono svariate fonti che oggi 26 febbraio parlano di un'uscita ad ore per quanto riguarda l'aggiornamento del sistema operativo iOS 11.3, concepito per i vari iPhone compatibili con il pacchetto software e attualmente in sviluppo attraverso alcune beta. Come del resto abbiamo avuto modo di osservare la scorsa settimana con la terza release destinata ai tester. Qual è la situazione che si è venuta a creare attorno al sistema operativo di Apple? ...

Neve a Roma - Colosseo e Fori chiusi per ragioni di sicurezza : Roma, 26 feb. , askanews, - Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo fa sapere che "per emergenza maltempo il Parco archeologico del Colosseo rimarrà chiuso nella giornata di ...

10 ragioni per cui dovreste leggere un fumetto su un coniglio samurai (e ancora non lo sapete) : Usagi Yojimbo, storica serie a fumetti made in Usa dedicata alle avventure di un coniglio ronin antropomorfo nel Giappone feudale, sta per diventare una serie animata a opera della casa di produzione francese Gaumont. Da oltre 30 anni, le avventure di Usagi scritte e illustrate dall’autore nippo-americano Stan Sakai, rappresentano uno dei capisaldi dei comics americani, caratterizzato da una qualità costantemente elevata di ogni singolo ...

5 ragioni per cui Oz ha cambiato il modo di guardare le serie tv : Nel febbraio del 2003 andava in onda su Hbo l’ultimo episodio di una serie tv che sembra ormai laterale nei nostri ricordi seriali, eppure ebbe un impatto fondamentale su quello che è l’universo televisivo come lo conosciamo oggi. Stiamo parlando di Oz, il racconto carcerario senza sconti che, a partire dal 1997 e fino a 15 anni fa, appunto, ha portato in scena la privazione e l’aberrazione di Emerald City, un’unità ...

“L’ho trovato morto a in casa”. La fidanzata fa la drammatica scoperta. Aveva solo 45 anni : poco prima di togliersi la vita aveva scritto un biglietto per spiegare le sue ragioni. Il motivo? Davvero assurdo : È una pratica piuttosto diffusa oggigiorno in quasi tutti i paese occidentali, parliamo della quasi totale scomparsa dei diritti dei lavoratori. Capita a volte, purtroppo, che questo porti le persone a vivere una vita indegna e insopportabile, scatenando pensieri e reazioni estreme, come quella di Marc Yeoman, un lavoratore inglese di 45 anni della B&Q, società che produce mobili e complementi d’arredo, il quale si è suicidato ...