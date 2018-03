Xiaomi lancia una campagna di crowdfunding per una piastra per capelli con power bank

Xiaomi Mi TV 4A da 40 pollici con controlli vocali lanciata a 220 euro in Cina : Si amplia la gamma di smart TV di Xiaomi con un nuovo modello da 40 pollici: stiamo parlando di Xiaomi Mi TV 4A. Scopriamo le sue principali feature L'articolo Xiaomi Mi TV 4A da 40 pollici con controlli vocali lanciata a 220 euro in Cina è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

La bilancia intelligente di Xiaomi si rifà il look : La nuova bilancia intelligente di Xiaomi non presenta novità particolari rispetto a quella già disponibile sul mercato, tranne alcune modifiche al design

Xiaomi è pronta a lanciare Redmi Note 5 in India e Mi MIX 2S in Cina : Xiaomi ha inviato un invito per un evento che si terrà a New Delhi, India, il 14 febbraio, quando potrebbe essere annunciato Xiaomi Redmi Note 5. Nel frattempo un sostanzioso taglio del prezzo di Xiaomi Mi MIX 2 fa pensare alla possibilità che sia in arrivo a breve Xiaomi Mi MIX 2S, con un design simile a quello di iPhone X.

Xiaomi Redmi 5 lanciato in Cina con 4 GB di RAM : Xiaomi ha deciso di lanciare una nuova variante di Xiaomi Redmi 5 dotata di ben 4 GB di RAM. Scopriamo insieme le sue caratteristiche e il prezzo

Xiaomi lancia il Mi Car Inverter in Cina : Xiaomi Mi Car Inverter è un dispositivo che ha la forma di un piccolo barattolo, studiato per consentire agli utenti di inserirlo nel portabicchieri dell'auto

Xiaomi lancia in Cina la Mi TV 4A da 50 pollici a 310 euro : Dalla Cina arriva una nuova smart TV a basso costo: stiamo parlando di Xiaomi Mi TV 4A. Scopriamo insieme quali sono le sue feature

Xiaomi lancia Yeelight Voice Assistant e MADV Mini Panoramic Camera : Xiaomi continua a sfornare nuovi prodotti per la casa intelligente ma non solo. Oggi tocca a un nuovo speaker con assistente vocale e a una fotoCamera Panoramica.