Video Lazio Dinamo Kiev | 2-2 | | highlights e gol della partita | Europa League

Morte Astori : commovente minuto di silenzio all’Olimpico di Roma per Lazio-Dinamo [ Video ] : Morte Astori - Commozione ed incredulità per la Morte prematura del Capitano della Fiorentina, Davide Astori . minuto di silenzio poco fa all’Olimpico di Roma , dopo quello di San Siro, all’inizio della partita di Europa League, tra Lazio e Dinamo Kiev. L'articolo Morte Astori : commovente minuto di silenzio all’Olimpico di Roma per Lazio-Dinamo [VIDEO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Funerale Davide Astori - è il giorno dell’ultimo saluto : Corone di fiori da Juve - Lazio - Sassuolo e Chievo [Video] : Funerale Davide Astori – L’ultimo saluto. E’ un giorno tristissimo per tutto il mondo del calcio e non solo per i funerali di Davide Astori, trovato morto nella stanza dell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Centinaia le persone presenti in piazza Santa Croce a Firenze per i funerali, c’è anche chi è arrivato alle 7 per ...