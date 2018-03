Video Gol Roma-Torino 3-0 | Highlights e Tabellino Serie A 09-10-2018

Gol Manolas - il difensore guarda il cielo : sono lacrime per Astori [ Video ] : GOL Manolas – Si sta giocando il primo match valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A, in campo Roma e Torino che stanno regalando grande spettacolo. Meglio la squadra di Mazzarri che sta giocando un buon calcio contro una squadra forte e su un campo difficilissimo. A passare in vantaggio è però la Roma, colpo di testa di Manolas che supera Sirigu. Momento emozionante, il difensore guarda il cielo , il gol è tutto per Davide ...

Il ritorno Felice di Suor Cristina con nuovo singolo prima dell’album : Video e testo : Felice di Suor Cristina è il nuovo singolo, in attesa dell'album atteso per il 23 marzo che porta lo stesso nome. Il brano rappresenta quindi ritorno della religiosa dopo la vittoria a The Voice of Italy di quattro anni fa, quando entrò a far parte della squadra di J-Ax portando il brano No one di Alicia Keys. Il singolo apripista è stato scritto da Andrea Bonomo con la collaborazione di Gianluigi Fazio e la produzione di Elvezio Fortunato. ...