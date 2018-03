Video Borussia Dortmund Salisburgo 1-2 | highlights e gol della partita Europa League

Diretta / Borussia Dortmund Salisburgo (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Haidara non trova la porta! : Diretta Borussia Dortmund Salisburgo , info steaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Bella sfida al Signal Iduna Park, i gialloneri partono favoriti(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:07:00 GMT)

Video Gol Atalanta-Borussia Dortmund 1-1 - Ritorno Sedicesimi Europa League - 22-02-2018 : Risultato Finale Atalanta-Borussia Dortmund 1-1: Cronaca e Video Gol Toloi, Schmelzer, Ritorno Sedicesimi Europa League , 22 Febbraio 2018. Atalanta a un passo dalla storia: con il Borussia Dortmund finisce 1-1 e addio Europa . Pioggia di applausi al Mapei Stadium per questa Atalanta così vicina all’impresa. I bergamaschi giocano da Dea per 80 minuti, segnano con Toloi e sprecano tanto, tantissimo. I tedeschi ringraziano, giocano male ...

Gol Toloi : la “pazza” Atalanta in vantaggio col Borussia Dortmund [Video] : Gol Toloi ed Atalanta in vantaggio a Reggio Emilia contro il Borussia Dortmund. Un inizio shock da parte della squadra di Gasperini che sta dominando in questa prima fase contro i tedeschi. La rete di Toloi è arrivata da corner, battuto da Gomez, sul quale il centrale ha trovato una zampata eccellente per l’1-0 atalantino. Al momento con questo punteggio passerebbe il turno l’Atalanta, ma la gara è ancora molto lunga e ...