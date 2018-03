Veterani dello Sport - ecco il programma 2018 : La mission Tenere alti i valori dello Sport e, attraverso il nostro esempio e la nostra esperienza in questo mondo, trasmetterli ai più giovani e a quanti siano sensibili alle sue vicende e lo ...

La Juventus non rottama - “Veterani” pronti al rinnovo : poco coraggio ed un rischio enorme : La Juventus si appresta a varare una politica davvero molto rischiosa. Il club sta per concludere alcune operazioni che faranno discutere, vale a dire i rinnovi di Chiellini, Barzagli e Buffon. Tre veterani, tre calciatori che vanno ringraziati per quanto fatto con la maglia bianconera, ma forse adesso sarebbe stato meglio dirsi addio. Invece sembra proprio che non sarà così. L’età avanza ed al momento del rinnovo Barzagli avrà 37 anni, ...

Milan - la coppia Romagnoli-Bonucci blinda la porta (con Donnarumma) : adesso in Nazionale i “Veterani” si facciano da parte : Il Milan ha ritrovato la retta via nelle ultime settimane. Il merito di tale rinascita è stato sì di Gattuso, ma anche dell’intesa tra calciatori che si è affinata pian piano dopo la rivoluzione estiva guidata da Fassone e Mirabelli. Gattuso ha avuto il merito di dare un’identità alla squadra, adesso tutti sanno che i rossoneri scenderanno in campo con un 4-3-3 consolidato, senza follie e continue rivoluzioni. La vera forza di tale ...

I veterani di guerra americani dopo aver servito il paese vengono dimenticati da tutti, il 10% di loro si suicida ogni anno. MARY GAUTHIER ha fatto un disco dedicato a loro.

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell'Italia. Assenti i Veterani Oberstolz-Gruber : ... viste le presenze nelle ultime uscite di Coppa del Mondo. Spicca l'assenza nel dei veterani Oberstolz/Gruber, costretti a saltare quella che sarebbe stata, con tutta probabilità, l'ultima Olimpiade ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Assenti i Veterani Oberstolz-Gruber : Tutto pronto per i Giochi Olimpici Invernali che scatteranno il prossimo 9 febbraio in quel di PyeongChang. Oggi sono stati selezionati i nove atleti che rappresenteranno sul ghiaccio sudcoreano l’Italia nello Slittino. Andiamo a scoprire i convocati del direttore tecnico Armin Zoeggeler. Singolo femminile ROBATSCHER Sandra VOETTER Andrea Singolo maschile FISCHNALLER Dominik FISCHNALLER Kevin RIEDER Emanuel Doppio MALLEIER Fabian NAGLER ...

Dakar 2018 - tutti i numeri e le curiosità. Tra Veterani ed esordienti giovanissimi - 22 italiani e nomi illustri : Sabato 6 gennaio scatterà la 40esima edizione della Dakar, una competizione leggendaria e storica che per la decima volta si terrà in Sud America, pur mantenendo la classica denominazione. Sarà un’altra corsa che riserverà spettacolo e colpi di scena, un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle due e quattro ruote. Come sempre saranno cinque le categorie in cui si gareggerà: auto, moto, quad, camion e side-by-side. Tante le ...

Karate - Italia per restare al vertice mondiale nel 2018. Tanti volti nuovi per affiancare i Veterani che continuano a vincere : Un’Italia competitiva in tutte le categorie. Questa è la sintesi di un 2017 in cui il team azzurro è riuscito a consolidarsi nel panorama internazionale a dispetto della competitività crescente, che consegue all’innesto della disciplina nel programma olimpico. Luigi Busà ha conseguito l’oro agli Europei e si è imposto anche in Premier League e nelle Series A, ergendosi nuovamente al primo posto del ranking mondiale, un ...