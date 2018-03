Vaccini - domani scade il termine. 30mila bambini non in regola con certificazioni : Per le famiglie multe o possibile esclusione dagli istituti frequentati. Ma il modo in cui verranno applicate varierà da regione a regione, da comune a comune -

Vaccini - 30MILA BAMBINI NON IN REGOLA/ Domani la scadenza : Scavuzzo - “a Milano 40 casi segnalati” : VACCINI, 30MILA BAMBINI non in REGOLA secondo i dati della Società italiana di Igiene: rischiano di restare fuori dall'asilo e dalla scuola materna, le parole di Carlo Signorelli(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Vaccini - nidi e materne : domani ultimo giorno per presentare la documentazione - stimati 30mila bimbi non in regola : Potrebbero essere circa 30mila i bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni, ma di questi è impossibile sapere quanti non saranno ammessi a scuola,...

Ultima chiamata per i Vaccini. Domani scadono i termini per i bimbi a scuola : Entro il 10 marzo le famiglie che hanno presentato l'autocertificazione devono documentare di aver provveduto a far vaccinare i figli. Ma le porte delle scuole non si chiuderanno in automatico -