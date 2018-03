Uomo armato in un ospizio di reduci in California | tre persone in ostaggio

Usa - Uomo armato in centro per reduci : Washington, 9 mar. (AdnKronos) – Un uomo armato ha preso tre ostaggi in un centro per reduci a Yountville, in California. Lo riportano i media Usa, citando fonti dei vigili del fuoco locali. Il centro ‘Veterans Home of California’ è ora in stato di ‘lockdown’. Il sito dell’emittente Kron4.com ha riferito che sarebbero stati esplosi oltre 30 colpi di arma da fuoco, ma la polizia non ha ancora confermato la ...

Uomo armato in un ospizio di reduci di guerra : presi 3 ostaggi - sentiti degli spari : Paura negli Usa. Un Uomo armato ha preso tre ostaggi in un ospizio di reduci di guerra in California. Lo rendono noto i vigili del fuoco locali parlando di una situazione ancora in...

California - Uomo armato in ospizio di reduci di guerra con tre ostaggi - : Isolato dalla polizia l'ospizio di reduci a Yountville, nella contea di Napa, che ospita circa mille persone. Le autorità riferiscono che l'uomo è armato con una pistola automatica e indossa un ...

Uomo armato in ospizio reduci California - 3 ostaggi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Usa - Uomo armato in ospizio di reduci in California : 3 ostaggi : Un uomo armato ha preso tre ostaggi in un ospizio di reduci di guerra a Youthville, in California. La polizia ha isolato l'ospizio, che è l'istituto del genere più grande del Paese e ospita circa 1.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Usa - Uomo armato in un ospizio per reduci - 3 ostaggi (9 marzo) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: allerta meteo nel weekend in Italia, neve e nubifragi in tutto il Nord, al Sud sole e 28 gradi. Innalzamento temperature anomalo (9 marzo 2018).(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 21:04:00 GMT)

Uomo armato in ospizio reduci in California - 3 ostaggi : Un Uomo armato ha preso tre ostaggi in un ospizio di reduci di guerra in California. Lo rendono noto i vigili del fuoco locali parlando di una situazione ancora in corso. La polizia ha isolato l'...

California - Uomo armato in un ospizio di reduci di guerra : tre ostaggi : California, uomo armato in un ospizio di reduci di guerra: tre ostaggi I fatti all’ospizio di reduci a Yountville, nella contea di Napa. Le autorità riferiscono che l’uomo è amato con una pistola automatica e che indossa un giubbotto antiproiettile.Continua a leggere I fatti all’ospizio di reduci a Yountville, nella contea di Napa. Le autorità […] L'articolo California, uomo armato in un ospizio di reduci di guerra: tre ...

California - Uomo armato in un ospizio di reduci di guerra : tre ostaggi : I fatti all'ospizio di reduci a Yountville, nella contea di Napa. Le autorità riferiscono che l'uomo è amato con una pistola automatica e che indossa un giubbotto antiproiettile.Continua a leggere

Uomo armato in un ospizio di reduci di guerra : presi 3 ostaggi : Paura negli Usa. Un Uomo armato ha preso tre ostaggi in un ospizio di reduci di guerra in California. Lo rendono noto i vigili del fuoco locali parlando di una situazione ancora in...

Sparatoria e paura in un'università in Michigan : due morti. Un Uomo in fuga - "è armato e pericoloso" : paura in un'università negli Stati Uniti. Sono stati segnalati spari alla Central Michigan University e la Polizia ha lanciato l'allarme invitando studenti e staff a cercare riparo....

Usa - spari alla Central Michigan University. Due morti. La polizia : “Uomo armato e pericoloso” : spari alla Central Michigan University, a Mount Pleasant, questa mattina intorno alle 9 ora locale (le 15 in Italia). Due persone sono state colpite e sono morte per le ferite, a riferirlo è l’emittente Fox locale citando fonti di polizia. Gli agenti hanno segnalato la presenza di un sospetto nell’area: un afroamericano di circa 19 anni, «armato ...

Sparatoria e paura in un college in Michigan : due morti. Un Uomo in fuga - "è armato e pericoloso" : paura in un'università negli Stati Uniti. Sono stati segnalati spari alla Central Michigan University e la Polizia ha lanciato l'allarme invitando studenti e staff a cercare riparo....

Sparatoria e paura in un college in Michigan : due morti. Un Uomo in fuga - "è armato e pericoloso" : paura in un'università negli Stati Uniti. Sono stati segnalati spari alla Central Michigan University e la Polizia ha lanciato l'allarme invitando studenti e staff a cercare riparo....