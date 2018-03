Uomo armato in un ospizio di reduci di guerra | presi 3 ostaggi

California - Uomo armato in un ospizio di reduci di guerra : tre ostaggi : I fatti all'ospizio di reduci a Yountville, nella contea di Napa. Le autorità riferiscono che l'uomo è amato con una pistola automatica e che indossa un giubbotto antiproiettile.Continua a leggere

Uomo armato prende tre ostaggi in un ospizio per reduci in California :

Sparatoria e paura in un'università in Michigan : due morti. Un Uomo in fuga - "è armato e pericoloso" : paura in un'università negli Stati Uniti. Sono stati segnalati spari alla Central Michigan University e la Polizia ha lanciato l'allarme invitando studenti e staff a cercare riparo....

Usa - spari alla Central Michigan University. Due morti. La polizia : “Uomo armato e pericoloso” : spari alla Central Michigan University, a Mount Pleasant, questa mattina intorno alle 9 ora locale (le 15 in Italia). Due persone sono state colpite e sono morte per le ferite, a riferirlo è l’emittente Fox locale citando fonti di polizia. Gli agenti hanno segnalato la presenza di un sospetto nell’area: un afroamericano di circa 19 anni, «armato ...

Sparatoria e paura in un college in Michigan : due morti. Un Uomo in fuga - "è armato e pericoloso" : paura in un'università negli Stati Uniti. Sono stati segnalati spari alla Central Michigan University e la Polizia ha lanciato l'allarme invitando studenti e staff a cercare riparo....

Sparatoria e paura in un college in Michigan : due morti. Un Uomo in fuga - "è armato e pericoloso" : paura in un'università negli Stati Uniti. Sono stati segnalati spari alla Central Michigan University e la Polizia ha lanciato l'allarme invitando studenti e staff a cercare riparo....

USA - sparatoria all’Università del Michigan : due feriti. Uomo armato in fuga : USA, sparatoria all’Università del Michigan: due feriti. Uomo armato in fuga Gli agenti hanno segnalato la presenza di un Uomo sospetto nell’area: un Uomo afroamericano, “armato e pericoloso”.Continua a leggere Gli agenti hanno segnalato la presenza di un Uomo sospetto nell’area: un Uomo afroamericano, “armato e pericoloso”.Continua a leggere L'articolo USA, sparatoria all’Università del Michigan: due feriti. Uomo armato ...

Usa - spari alla Central Michigan University. Polizia : “Uomo armato e pericoloso” : spari alla Central Michigan University, a Mount Pleasant, questa mattina intorno alle 9 ora locale (le 15 in Italia). Due persone sono rimaste ferite, le loro condizioni non sono note. Gli agenti hanno segnalato la presenza di un sospetto nell’area: un afroamericano di circa 19 anni, «armato e pericoloso». L’uomo, che indossa una felpa blu e jea...

Sparatoria e paura in un college in Michigan : due feriti. Un Uomo in fuga - "è armato e pericoloso" : paura in un'università negli Stati Uniti. Sono stati segnalati spari alla Central Michigan University e la Polizia ha lanciato l'allarme invitando studenti e staff a cercare riparo....

Marassi - non solo calcio : fermato Uomo armato dopo una lite passionale : Momenti di tensione nei pressi dello stadio Luigi Ferraris a Genova, prima dell'inizio di Sampdoria- Udinese. Un uomo armato di una pistola si è rifugiato dentro un palazzo: a quanto pare sarebbe ...

Allarme Uomo armato vicino stadio Genova : ANSA, - Genova, 25 FEB - Momenti di tensione nei pressi dello stadio Luigi Ferraris a Genova, dove alle 15 si gioca Sampdoria- Udinese, per la segnalazione di un uomo armato di una pistola dentro un ...

Belgio - paura a Forest : Uomo armato in un edificio : paura in Belgio, dove sembra che ci sia un uomo armato in un edificio a Forest, nella regione di Bruxelles. La polizia è intervenuta con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi e nella zona sono ...

Belgio : operazione di polizia a Forest - 'Uomo armato'. Sindaco - blitz polizia non legato a terrorismo : Imponente operazione di polizia in corso a Forest, nella regione di Bruxelles. Il Sindaco indica la presenza di un uomo armato. Lo riferiscono i media belgi. Nella zona sono presenti anche cecchini. E'...

Uccide la moglie e spara sulla folla : assedio all'Uomo armato nel Casertano : ll grido alla finestra di casa sua: "Ho ucciso mia moglie". Poi gli altri spari, con un fucile da caccia caricato a pallini, dal balcone alle strade attorno all'abitazione del 47enne Davide Mango, ...