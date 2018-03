Uomini e Donne news | Stefano insieme all’amica di Nilufar | la verità

Uomini e Donne gossip - pioggia di critiche per Sonia Lorenzini : Alessandro D’Amico la difende : Uomini e Donne gossip, Sonia Lorenzini fortemente criticata sui social: Alessandro D’amico prende le sue difese critiche e commenti negativi ieri sono stati indirizzati a Sonia Lorenzini. Il motivo? Una foto pubblicata dall’ex tronista di Uomini e Donne il giorno della festa della donna. Quello che non hanno molto gradito alcuni suoi followers, nello specifico, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, pioggia di critiche per Sonia ...

GEMA GALGANI/ Uomini e Donne - il web difende la dama dall’attacco di Domenico e dalle accuse di Carlo : Dopo il bacio rubato di Domenico e le accuse del nuovo arrivato Carlo al trono over di Uomini e Donne, Gemma GALGANI è stata difesa dai suoi fan sui social. (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 11:34:00 GMT)

anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: Sara o Nilufar? L'ultima rivelazione Lorenzo Riccardi è senza dubbio la colonna portante del trono di Sara e Nilufar a Uomini e Donne. Il corteggiatore del Trono Classico ha infatti catturato l'attenzione di tutti i telespettatori. I modi di fare del giovane dividono molto spesso il pubblico e non

Balli in camera - foto osé - sesso e corna : se al Trono Over di Uomini e Donne succede di tutto : Baci forzati, risse verbali, pecorelle smarrite, foto calienti, Balli in camera: al Trono Over di 'Uomini e Donne' succede di tutto. Anche troppo. Gli ascolti premiano Gemma Galgani, Giorgio, Ida e ...

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini contro le critiche: la foto che non piace Sonia Lorenzini continua a mostrarsi sui social in tutta la sua smagliante bellezza. L'ex tronista di Uomini e Donne si è però vista al centro di una nuova polemica a causa di una particolare foto pubblicata sul suo profilo Instagram. La giovane

Sossio Aruta riceve un nuovo rifiuto a Uomini e Donne? Sossio Aruta chiuderà l'ultimo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne oggi pomeriggio. Il talk dei sentimenti Mediaset punterà nuovamente sul segmento senior della trasmissione, sempre ricco di colpi di scena e cambiamenti inaspettati. Dopo il chiarimento e la chiusura, questa volta forse definitiva, tra Ida e Riccardo, oggi in puntata si tornerà a parlare

Uomini e Donne - rivolta sul web : la scelta di Maria non piace : La trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi è sempre più discussa dal pubblico di Canale 5 che quotidianamente segue le puntate settimanali di 'Uomini e Donne'. Con i suoi due troni (il trono classico e il trono over), il people show sorprende e incuriosisce un gran numero di telespettatori ma tra questi ultimi vi sono anche coloro i quali commentano, in modo negativo, le varie vicende che non piacciono o addirittura deludono. E' questo che ...

News Uomini e Donne - Gemma avvilita per un fatto successo proprio l'8 marzo : Gemma Galgani è una delle protagoniste storiche del Trono Over di Uomini e Donne. Nel talk show di Maria De Filippi la donna è spesso presa di mira da Tina Cipollari, l'opinionista molto amata dai telespettatori del programma. Questo conflitto, certamente, ha spartito con il passare del tempo il parere pubblico. Infatti, in tanti spettatori la pensano come la Cippolari anche se, però, in ugual modo numerosi sono quelli che invece si schierano ...

Nuovo flirt per Federica Benincà? L'ex di Marco Cartasegna è stata paparazzata mentre scambiava un bacio con uno dei personaggi più discussi del Bel Paese. L'ex corteggiatrice è stata immortalata con Vittorio Sgarbi dai fotografi del magazine di Uomini e Donne, come riportato dal portale Isa e Chia. La giovane ha preso parte alla presentazione dell'ultimo libro dell'esponente di Forza Italia. La ventitreenne non ha mai nascosto la sua stima per

Uomini E DONNE/ Maria De Filippi nella bufera : pubblico indignato per il bacio di Domenico a Gemma(Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Ancora critiche per Gemma Galgani e la redazione del programma: "Il loro scopo è solo metterci l'uno contro l'altro"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Continuano le polemiche dopo il gavettone fatto da Tina Cipollari a Gemma Galgani e il popolo del web si divide. Sono tanti gli utenti dei social che chiedono alla redazione di allontanare l'opinionista, ma sono anche in tanti ad appoggiare il suo comportamento attribuendo la responsabilità di ciò che accade in puntata all'atteggiamento di Gemma Galgani. Tina contro Gemma: l'opinionista esagerata con i modi e i

Sabrina Ghio, intervistata per il settimanale Uomini e Donne Magazine, parla della sua avventura come tronista e ammette: "Io e Nicolò Raniolo non abbiamo Nulla da spartire"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:55:00 GMT)

anticipazioni Uomini e Donne: chi sarà il nuovo tronista? Bocciato il fratello di Belen Jeremias Rodriguez non sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne. A smentire il gossip delle ultime settimane è stato lo stesso fratello di Belen a Casa Signorini. A quanto pare l'argentino, ex concorrente del Grande Fratello Vip, non avrebbe superato