Unieuro lancia il NO IVA | mentre online continuano gli “Sconti fino al 50%”

tuttoandroid

(Di venerdì 9 marzo 2018)il NO IVA, con sconti del 22% su diverse categorie di prodotti, e intanto continua con la promozione "Scontial 50%" su molte altre, smartphone Android compresi. Entrambe le offerte sono valide sia in negozio sia. L'articoloil NO IVA,gli “Scontial 50%” è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.