UN POSTO AL SOLE Diego confessa i suoi sentimenti per Rossella Anticipazioni 9 marzo

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 9 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 9 marzo 2018: Anita (Ludovica Bizzaglia), dopo il momento di passione vissuto con Vittorio (Amato D’Auria), mostra un atteggiamento distante e freddo… Vittorio individua in Luca Grimaldi (Marco Basile) la causa del malessere di Anita, ma l’ex poliziotto nasconde un clamoroso segreto… Rossella (Giorgia Gianetiempo) è delusa dal comportamento di Diego (Francesco ...

Un POSTO al Sole - anticipazioni puntate dal 12 al 16 marzo 2018 : Ecco per voi le anticipazioni della soap partenopea Un Posto al Sole (Upas). Le puntate da lunedì 12 a venerdì 16 marzo 2018, ci mostreranno Luca scontrarsi con Vittorio. Dopo il duro confronto quest’ultimo verrà a conoscenza di ciò che unisce il suo rivale con Anita. Elena, nel frattempo, sta cercando un’occupazione a Napoli ed il caso vuole che la donna si trovi in uno studio di avvocati. Michele si sta rodendo il fegato, Silvia ed ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 8 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 8 marzo 2018: Vittorio (Amato D’Auria) è sempre più in crisi e tenta come può di tenere a bada i sentimenti che prova per Anita Falco (Ludovica Bizzaglia). Tuttavia il ragazzo, proprio quando tenderà a convincersi che l’amore è una fregatura, sarà travolto da un evento inatteso… Niko (Luca Turco) vive un difficile momento di tensione con Susanna (Agnese ...

Anticipazioni Un POSTO al sole trama puntate 12-16 marzo 2018 : Luca svela a Vittorio il legame che lo unisce ad Anita! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 12 a venerdì 16 marzo 2018: Patrizio vede Rossella e Diego abbracciati! Luca e Anita: ecco la verità! Anticipazioni Un posto al sole: Sandro mira a rafforzare la sua posizione ai Cantieri! Patrizio sorprende Rossella e Diego abbracciati, mentre Luca rivela a Vittorio di essere … il padre di Anita Falco! Quanti colpi di scena nei prossimi episodi della soap ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 7 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 7 marzo 2018: Con la testimonianza di Ciro, Giovanna (Clotilde Sabatino) ottiene finalmente le prove per mandare in galera Gaetano (Fabio De Caro)… Come previsto da Alberto (Maurizio Aiello) e Veronica (Caterina Vertova), i rapporti tra Sandro (Alessio Chiodini) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si fanno sempre più problematici… Michele (Alberto Rossi) si dimostra sempre ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 12 al 16 marzo 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 12 a venerdì 16 marzo 2018: Dopo uno scontro con Vittorio, Luca gli racconta la verità sul suo legame con Anita. Elena, in cerca di un lavoro a Napoli, si trova a fare un colloquio in uno studio legale. Silvia ed Emanuele portano a termine l’editing del romanzo, mentre Michele è roso dalla gelosia. Per non causare altre sofferenze alla famiglia, Diego prende una decisione che ...

Un POSTO al sole : SVELATO il legame tra LUCA e ANITA - anticipazioni : A Un posto al sole, la prossima sarà una settimana di clamorose scoperte. Da Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) a Sandro (Alessio Chiodini), diversi ragazzi della soap apprenderanno qualcosa di inaspettato nell’ambito delle loro rispettive storyline. Quello che avrà lo choc maggiore, però, sarà probabilmente Vittorio (Amato D’Auria)… Tra pochi giorni, proprio quando penserà di mettere una certa distanza tra lui e l’amore, il ...