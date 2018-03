Un battesimo reale | ora Meghan è anglicana

ilgiornale

(Di venerdì 9 marzo 2018) Unper pochi intimi quello che ha avuto come protagonistaMarkle, l'attrice americana che il prossimo 19 maggio sposerà Harry, ovvero il principe Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor, quinto in linea di successione al trono del Regno Unito. La cerimonia, che si è svolta martedì sera nella cappellaal Saint James's Palace in gran segreto, al punto che se n'è avuta notizia soltanto ieri, si è tenuta secondo il rito della Chiesad'Inghilterra, è durata circa tre quarti d'ora ed è stata celebrata dall'arcivescovo di Canterbury Justin Welby, massima autorità religiosa della Chiesa. L'acqua usata per l'aspersione - come da tradizione per ildei reali britannici - è arrivata dal fiume Giordano, quello in cui fu battezzato Gesù. Accanto a, 36 anni, c'era il futuro sposo Harry (33) ...