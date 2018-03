Ultime Notizie Roma del 09-03-2018 ore 09 | 00

Riforma pensioni/ Cottarelli torna sui costi per cancellare la Legge Fornero ( Ultime notizie) : Riforma pensioni , ultime notizie. Cottarelli torna sui costi per cancellare la Legge Fornero . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 marzo(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 16:19:00 GMT)

Ferrara - muore a 9 anni dopo malore in doccia/ Ultime Notizie : funerali di Erik - il padre "ero davanti a lui” : Ferrara, muore a 9 anni dopo malore in doccia: Erik si è accasciato sotto gli occhi del padre, oggi i funerali in attesa che l'autopsia possa fare chiarezza sulle cause del decesso.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 15:22:00 GMT)