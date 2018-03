Mafia : Orlando - Reina Ucciso perché contrario a logiche connivenza : Palermo, 9 mar.(AdnKronos) - "Una delle pagine più buie della storia di Palermo ed un uomo che venne assassinato perché non accettò la logica di connivenza tra politica e criminalità mafiosa, né volle piegarsi alle pressioni che miravano ad impedire il rinnovamento politico della Sicilia". Così il s

Venezia - operaio Ucciso in casa con una coltellata : Un operaio di origine romena è stato trovato ucciso in un appartamento di Mira, nel Veneziano, con una coltellata alla gola. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, a compiere l'omicidio è stato ...

Ucciso con un colpo di pistola al torace : ritrovato Alessandro Neri : “Ale non c'è più” è il drammatico post su Facebook di Laura Lamaletto, mamma di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore in provincia di Pescara, scomparso misteriosamente lo scorso 5 marzo. Dopo che all'alba, aveva improvvisamente lasciato la casa dove viveva con la madre ed il fratello, alla guida della sua Fiat 500 rossa. La signora Lamaletto, si era era rivolta anche alla trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto?’ e aveva fatto appelli sui social ...

Alessandro Neri trovato morto : è stato Ucciso con un colpo di pistola : L'omicidio di Alessandro Neri è avvolto nel mistero più fitto. Un ragazzo normale, perbene, amato e rispettato da tutti. Il 29enne di Spoltore è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio...

“Si è svegliata. Ecco che le succederà adesso”. Strage di Latina - le condizioni della moglie del carabiniere che ha Ucciso le loro figlie. Lo strazio continua - il momento più difficile per lei : Tre proiettili sparati con tutto l’odio di cui una persona è capace. Uno alla spalla, uno alla gamba, uno in pieno volto che le ha devastato la mandibola. Nella sua stanza dell’ospedale San Camillo Antonietta Gargiulo ancora non sa cosa è successo alla sue figlie, strappate alla vita dalla ferocia del marito. Sono passati giorni da quei momenti terribili e adesso arriva una buona notizia. Antonietta si è svegliata.Risponde agli stimoli ...

Usa - fratellastro Kim Ucciso con nervino. Scattano nuove sanzioni su Pyongyang : Proprio quando sembrava migliorare, la tensione tra Stati Uniti e Corea del Nord torna di nuovo a crescere. E questo perché secondo quanto riferito da Washington, il fratellastro di Kim è stato ucciso con l'agente nervino VX, il cui uso è vietato."Il governo della Corea del Nord ha usato l'agente chimico da guerra VX per assassinare Kim Jong Nam nell'aeroporto di Kuala Lumpur", ha dichiarato la portavoce del ...

Senegalese Ucciso a Firenze - immigrati contro teoria del folle : Firenze , askanews, - Il giorno dopo l'omicidio di Idy Diene, colpito a freddo per sei volte dalla pistola di Roberto Pirrone a Firenze, la comunità Senegalese è tornata a manifestare la sua ...

“Il sesso mi ha quasi Ucciso”. Le agghiaccianti parole di lei - 30 anni : una ragazza vittima di una malattia terribile e di cui in pochi sono a conoscenza. La sua (durissima) confessione : Un disturbo del quale la maggior parte delle persone ignora persino l’esistenza. E del quale spesso si parla con superficialità, alle volte anche in maniera scherzosa. Chi ne soffre, però, assicura che da ridere c’è davvero poco, anzi. Come Jace Downey, una trentenne originaria di Austin nel Texas, Stati Uniti, divenuta famosa in rete in queste ore per essersi esposta sui social raccontando la sua grave problematica: la ...

Senegalese Ucciso a Firenze - presidio e proteste contro razzismo. FOTO : Senegalese ucciso a Firenze, presidio e proteste contro razzismo. FOTO Sono circa 300, in gran parte connazionali dell'uomo ucciso a colpi di pistola sul ponte Vespucci del capoluogo toscano, le persone che si sono radunate per manifestare contro l'omicidio. Tensione per la presenza del sindaco Nardella, contestato con insulti e ...

Pisa - si lancia dal balcone dopo aver Ucciso la moglie con un cacciavite : muore 97enne : Pisa, si lancia dal balcone dopo aver ucciso la moglie con un cacciavite: muore 97enne E’ accaduto a Pontedera: non è escluso che l’anziano abbia agito per porre fine alle sofferenze della consorte, costretta a letto Continua a leggere L'articolo Pisa, si lancia dal balcone dopo aver ucciso la moglie con un cacciavite: muore 97enne è su NewsGo.

Bruno Lazzaro - Ucciso con una coltellata all'addome a 27 anni : Omicidio nel Vibonese. Un giovane di 27 anni, Bruno Lazzaro, è stato ucciso con una coltellata all'addome stasera dopo le 20 lungo la statale 182, nel territorio del comune di Sorianello....

Nel vibonese 27enne Ucciso con coltello : ANSA, - SORIANELLO , VIBO VALENTIA, , 4 MAR - Un giovane di 27 anni, Bruno Lazzaro, è stato ucciso con una coltellata all'addome stasera dopo le 20 lungo la statale 182, nel territorio del comune di ...

Pisa - si lancia dal balcone dopo aver Ucciso la moglie con un cacciavite : morto un 97enne : Prima ha piantato un cacciavite dietro la nuca della moglie inferma e poi si è lanciato nel vuoto dal balcone della loro abitazione al terzo piano di un palazzo nel centro di Pontedera , Pisa, . L'...

Slovacchia - reporter Ucciso : arrestati tre italiani «Legami con la ’ndrangheta» : L’imprenditore italiano Antonino Vadalà è stato arrestato dalla polizia slovacca, nell’indagine per la morte di Jan Kuciak, insieme al fratello e al cugino