Ucciso a Firenze | la comunità senegalese si autotassa per riparare i danni alle fioriere

Ucciso a Firenze - comunità senegalese si autotassa per riparare i danni alle fioriere : Hanno deciso di autotassarsi per ripagare i danni fatti durante le proteste a Firenze , per l'uccisione di Id y Diene. "Ci vergogniamo per ciò che è accaduto — spiega la comunità senegalese — . Chi ha ...

Immigrato Ucciso a Firenze da un italiano di sessantacinque anni : Ritorno sulla notizia di qualche giorno fa, quando a Firenze il sessantacinquenne Roberto Pirrone uccideva un senegalese come alterativa al togliersi la vita. Non ne voglio fare un discorso di discriminazione razziale, perché ritengo non sia questo il punto centrale della questione. Il dramma è la motivazione che spinge un uomo a volersi suicidare per problemi economici, il dramma è la situazione di isolamento che attanaglia l’uomo, il dramma è ...

Ucciso a Firenze - autopsia su Idy Diene : colpito da tre spari : Secondo ricostruzioni, l'ex tipografo riducendo la distanza camminando verso il senegalese riuscì poi a ferirlo e ad ucciderlo con una pistola che usava nel tiro a segno sportivo , sport che ...

Firenze - senegalese Ucciso. Potere al popolo : “Pd nega il lutto cittadino per Idy Diene” : “Il capogruppo del Pd, Angelo Bassi, si è rifiutato di sottoscriverla impedendoci quindi, in base alle norme, di presentare l’atto e votarlo in aula. Un chiaro diniego al lutto cittadino per Idy Diene“. Miriam Amato, la consigliera comunale di Potere al popolo di Firenze, in un comunicato stampa parla della mozione di cui lei insieme a Firenze riparte a Sinistra, Mdp, M5S e consigliera civica Cristina Scaletti voleva chiedere ...

Ucciso a Firenze - sabato presidio della comunità senegalese anche a Genova : Manifestazione nazionale il 10 marzo per per ricordare Idy Diene, Ucciso da Roberto Pirrone sul ponte Vespucci e contro il razzismo. Nella nostra cittò presidio anche alla Commenda di Prè

Chi era Idy Diene - il senegalese Ucciso a Firenze : Idy Diene aveva 54 anni, da quasi 20 viveva in Italia con regolare permesso di soggiorno e faceva il venditore ambulante. Per la comunità senegalese di Firenze era semplicemente "il saggio", un ...

Senegalese Ucciso a Firenze - immigrati contro teoria del folle : Firenze , askanews, - Il giorno dopo l'omicidio di Idy Diene, colpito a freddo per sei volte dalla pistola di Roberto Pirrone a Firenze, la comunità Senegalese è tornata a manifestare la sua ...

Senegalese Ucciso a Firenze - presidio e proteste contro razzismo. FOTO : Senegalese ucciso a Firenze, presidio e proteste contro razzismo. FOTO Sono circa 300, in gran parte connazionali dell'uomo ucciso a colpi di pistola sul ponte Vespucci del capoluogo toscano, le persone che si sono radunate per manifestare contro l'omicidio. Tensione per la presenza del sindaco Nardella, contestato con insulti e ...

Firenze - tensione al presidio in ricordo dell’ambulante Ucciso. Spintoni e insulti a Nardella : tensione al presidio sul Ponte Vespucci in ricordo di Idy Diene, l’ambulante senegalese, 54 anni, ucciso ieri da Roberto Pirrone, pensionato 65enne che ha sparato sei colpi sull’uomo sul Ponte Vespucci. Al sit-int per protestare contro l’omicidio del loro connazionale c’erano circa 300 persone, la quasi totalità senegalesi che abitano a Firenze e in Toscana. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che partecipava al presidio ...

