Tv Soap intervista GINO RIVIECCIO

Un posto al sole : Tv Soap intervista FAUSTO ACERNESE (cameriere Fausto) : Oggi TvSoap.it vi fa conoscere meglio FAUSTO ACERNESE, che a Un posto al sole interpreta il cameriere FAUSTO del Caffè Vulcano. Come sei arrivato nella Soap? Il ruolo del cameriere FAUSTO mi viene assegnato nel 2014. Nasce come “figurazione speciale” e si delinea sin dal primo momento come personaggio pasticcione, imbranato ma di una marcata ingenuità che lo porta ad essere sì rimproverato ma quasi sempre perdonato e sopportato. ...

UN POSTO AL SOLE : Tv Soap intervista ANNA D’AGOSTINO (Silvana) : Oggi conosciamo meglio ANNA D’Agostino, l’attrice che da tre anni interpreta a Un POSTO al SOLE il ruolo (piccolo ma “di famiglia”) di Silvana, la cameriera di casa Ferri. Quando sei stata scelta per interpretare la cameriera Silvana? A Un POSTO al SOLE ho iniziato a interpretare la governante di casa Ferri il 3 gennaio 2015. Come ti trovi a Upas? Sul set di Upas mi trovo benissimo sia con i colleghi e sia con gli addetti ...

Tempesta d’amore : Tv Soap intervista DIETRICH ADAM (Friedrich Stahl) : Dopo essere stato una presenza fissa di Tempesta d’amore per quasi mille puntate, poco tempo fa negli episodi italiani della Soap Friedrich Stahl è uscito tragicamente di scena provocando una vera e propria rivoluzione negli equilibri di potere del Fürstenhof. Per congedarci da questo personaggio che ha fatto la storia di Sturm der Liebe, abbiamo pensato di rivelarvi cosa ci ha raccontato il suo interprete DIETRICH ADAM. Ecco la nostra ...

UN POSTO AL SOLE : Tv Soap intervista ALESSANDRA SCOGNAMILLO (Cristina) : È un ruolo minore ma che nel tempo è egualmente diventato piuttosto popolare presso il pubblico di Un POSTO al SOLE: quello della cameriera Cristina (peraltro fidanzata di Ugo Alvini De Carolis). Ad interpretare il personaggio è sin dall’inizio ALESSANDRA SCOGNAMILLO, che abbiamo incontrato per voi. Quando sei stata scelta per interpretare il ruolo della cameriera Cristina? Ormai sono trascorsi circa nove anni da quando ho iniziato ad ...

Un posto al sole : Tv Soap intervista CATERINA VERTOVA (Veronica Viscardi) : CATERINA VERTOVA, volto delle fiction più amate degli ultimi 20 anni, è da poco entrata nel cast di Un posto al sole nei panni della dark lady Veronica Viscardi. CATERINA, felice di questo nuovo ruolo? Moltissimo. Amo Napoli, ha grande energia e un’umanità pazzesca che trascina e contagia. E ho trovato sul set armonia e professionalità! Cosa pensi di Veronica? Non è una dark lady come le altre, non è il solito cliché. Veronica è una donna ...

Un posto al sole : Tv Soap intervista MARIA CHIARA AUGENTI (Valentina) : A Un posto al sole è per forza di cose uno dei personaggi del momento: parliamo di Valentina Brandi, l’amica di Angela che in questo momento sta vivendo – proprio come la Poggi – il dramma causato dal rapimento di sua figlia. Ad interpretare questo ruolo è stata chiamata l’attrice MARIA CHIARA AUGENTI, che oggi abbiamo il piacere di incontrare. Come sei stata scelta per interpretare Valentina in Upas? Sono stata ...

Tv Soap intervista l’attrice MARINA SUMA : MARINA SUMA è stata nel cast di Un posto al sole nelle primissime stagioni e ora è a teatro con Mamma ieri mi sposo! MARINA, tantissimi anni fa facevi parte della famiglia di Un posto al sole. Si, ho partecipato a Un posto al sole nel ruolo della ex del portiere Raffaele (Patrizio Rispo) e ci sono stata per un po’! È stata una bella esperienza, anche per capire come funzionano i meccanismi di una Soap! Si girano sempre tante scene ...

Tv Soap intervista l’attore PIO STELLACCIO : Tre attori in affitto, lo spettacolo teatrale in scena a Roma dal 12 gennaio al teatro Cyrano, e poi in tournée, vede nel cast Pio STELLACCIO, che abbiamo visto in questa stagione tv nella fortunata fiction L’Isola di Pietro. Pio, com’è nato questo progetto teatrale? Il progetto è nato da un’idea di Vittorio Hamarz Vasfi, che ci ha creduto tenacemente impegnandosi in prima persona a vari livelli. Io sono entrato a far parte del ...

Tv Soap intervista l’attrice FANNY CADEO : Ben 21 anni fa, FANNY CADEO partecipava ad alcuni episodi di Un posto al sole: era la giovane fidanzata di Carlo Croccolo, che a sua volta impersonava il padre di Rita e Giulia. Ex velina, ed attrice per altre serie, ora FANNY CADEO sarà a teatro in Mamma, ieri mi sposo con altri ex volti della Soap. FANNY, cosa ricordi di UPAS? Un posto al sole è stata una delle mie prime esperienze da attrice, quindi la ricordo con grandissimo piacere. ...

Fiction Liberi sognatori : Tv Soap intervista JACOPO CAVALLARO : JACOPO CAVALLARO, attore siciliano e volto noto per numerose Fiction, torna su Canale 5 con Libero Grassi accanto a Giorgio Tirabassi per la serie di tv movie Liberi sognatori. JACOPO, quale personaggio interpreti? Sarò il boss mafioso Salvino Madonia, che ammazza Libero Grassi. Un gran bel ruolo. Sono molto felice di questa esperienza. Come sei entrato nei panni di un tipo così tosto? Ho fatto ricerche su questo personaggio affinché potessi a ...

Un posto al sole : Tv Soap intervista HAMARZ VASFI (Omar) : Omar Sukur è rientrato da poco a Un posto al sole e prossimamente lo rivedremo ancora nella Soap partenopea di Raitre. Dunque incontriamo per voi l’attore HAMARZ VASFI, divenuto molto popolare grazie alla sua interpretazione in Upas ed ora prossimo al debutto in teatro con uno spettacolo a cui prenderanno parte anche Danilo Brugia e Pio Stellaccio. Omar è rientrato a Un posto al sole. Che rapporto hai con il tuo personaggio? Un bellissimo ...