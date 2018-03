Turchia | libero direttore anti-Erdogan

Turchia . Libero giornalista tedesco Yucel - ma rischia 18 anni : Era accusato di essere una spia per conto dei curdi del Pkk dallo stesso presidente turco Recep Tayyip Erdogan

Turchia - torna libero reporter tedesco : 14.21 Il giornalista turco tedesco del quotidiano Die Welt, Deniz Yucel, è stato scarcerato dopo essere stato in prigione un anno in Turchia. I capi d'accusa, incitamento all'odio e propaganda a favore di organizzazione terroristica, sono stati resi noti oggi in contemporanea alla liberazione sancita da un giudice. Con queste accuse il giornalista, rinviato a giudizio oggi, rischia dai 4 ai 18 anni.