Tumore ai polmoni | il fumo di terza mano aumenta il rischio di cancro per i bambini

meteoweb.eu

: La tua lezione di economia ambientale di ieri era da applausi. Io l'ho studiata a La Sapienza tante volte ho provat… - DionisiMar : La tua lezione di economia ambientale di ieri era da applausi. Io l'ho studiata a La Sapienza tante volte ho provat… - G_Parrello : #notizia #storica per la cura di alcuni #tumori #finalmente - LJurjatin : @BoscoAtro @TerreImpervie Ha un tumore ai polmoni, da tempo. -

(Di venerdì 9 marzo 2018) I ricercatori del Lawrence Berkeley National Laboratory hanno identificato ildi, ossia i residui tossici che rimangono sulle superfici interne e nella polvere molto tempo dopo che una sigaretta è stata spenta, come un pericolo per la salute quasi 10 anni fa. Ora un nuovo studio condotto sui topi ha dimostrato cheanche ildiai. Nel 2017 un team del Berkeley Lab ha riferito che una breve esposizione aldiè associata ad un basso peso corporeo e a cambiamenti immunitari in giovani topi. In uno studio di approfondimento pubblicato recentemente in Clinical Science, i ricercatori hanno determinato che un’esposizione precoce aldiè associata anche ad un’incidenza e ad una gravità maggiori diainei topi. Ricerche sul campo negli USA e in Cina hanno confermato che la presenza deldi...