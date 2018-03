Tuffi | World Series Pechino 2018 | trionfo cinese nel sincro dalla piattaforma e dai 3

Tuffi - World Series Pechino 2018 : tra i migliori del mondo anche Bertocchi-Verzotto : Cominciano a Pechino le World Series 2018 di Tuffi e questa è la prima di quattro tappe (Fuji, Montreal, Kazan le successive). Si tratta della dodicesima edizione di questa manifestazione e anche l’Italia, fin dal primo appuntamento in terra cinese, sarà protagonista. Elena Bertocchi e Maicol Verzotto, infatti, sono presenti nella gara del sincro misto dai 3 metri. Lo scorso anno ai Mondiali gli azzurri hanno chiuso al settimo posto, ...

Tuffi - World Series Pechino 2018 : programma - orari e tv : Scattano le World Series 2018 di Tuffi. Si comincia da Pechino (9-11 Marzo) con la prima delle quattro tappe. Questo il programma completo (orari italiani) VENERDI’ 9 MARZO Dalle 4.55 alle 6.15 Finale Sincro Piattaforma donne Finale Sincro Piattaforma uomini Dalle 8.30 alle 9.50 Finale Sincro Trampolino donne Finale Sincro Trampolino uomini SABATO 10 MARZO Dalle 2.00 alle 3.50 Semifinali Trampolino 3m donne Semifinali Trampolino ...

Tuffi - World Series 2018 : il calendario e tutte le date della stagione. Il programma completo : Sta per partire la grande avventura delle World Series 2018 di Tuffi che vedrà i più grandi atleti, dal trampolino alla piattaforma, pronti ad esibirsi e dare spettacolo in volo ed in acqua. L’Italia vedremo come deciderà di prendere parte a questo percorso a tappe in cui sarà importante anche confrontarsi con realtà qualificate come Russia e Cina. Di seguito il programma completo: calendario World Series 2018 9-11 marzo – Pechino ...

Tuffi - World Grand Prix Rostock 2018 : Mattia Placidi e Vladimir Barbu estromessi dalla finale della piattaforma : Terza ed ultima giornata della tappa d’apertura del Grand Prix Fina 2018 di Tuffi a Rostock, in Germania. Vladimir Barbu e Michele Placidi non riescono a centrare l’obiettivo della finale dalla piattaforma vinta dal cinese Qiu Bo con 556.70 a precedere il connazionale Tai Xiaohu (498.50) ed il russo Nikita Shleikher (456.05). C’è del rammarico sopratutto per quanto fatto vedere da Barbu nelle eliminatorie mattutine, concluse in ...