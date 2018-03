Tuc riritati dal mercato | potrebbero essere pericolosi per la salute

Blastingnews

(Di venerdì 9 marzo 2018) Quasi ogni giorno sul sito del Ministero dellaè possibile informarsi sui prodotti alimentari che vengono ritirati dalperchéper la. Dopo le conchiglie al cioccolato della Lidl, oggi il richiamo è riferito ad uno dei cracker salati più venduto al mondo, i Tuc della Saiwa. Il richiamo dei Tuc sul sito del Ministero dellaÈ stato richiamato un lotto di Tuc Saiwa perché potrebbepericoloso per la. Il richiamo è stato lanciato dal sito del Ministero dellaall'apposita sezione "richiami dei prodotti alimentari da parte degli operatori" sotto l'area "Avvisi sicurezza". Il lotto in questione riguarda i Tuc sfogliatine croccanti gusto paprika in confezioni da 30 e 100 grammi. Le confezioni di sfogliatine sono state ritirate tutte dal. Le sfogliatine croccanti alla paprika sono prodotte dalla Mondelez Italia Biscuits ...