Tuc Crisp ritirati | possibile pericolo per la salute | ecco perché

Blastingnews

(Di venerdì 9 marzo 2018) Un nuovo ritiro dal commercio di un prodotto alimentare è avvenuto alcuni giorni fa. Da inizio anno sono stati diversi gli alimenti che hanno visto il loro ritiro percontaminazione, ma in questo caso la faccenda è bene diversa. Molto importante è ricordare ai consumatori che per rimanere informati su tutti i ritiri alimentari basta consultare il sito del Ministero dellache in un'apposita sezione riporta tutti gli ultimi accadimenti riguardo ad alimenti contaminati odagli appositi store per altri motivi. Tucsono statiHanno iniziato i supermercati Simply a ritirare i Tuce adesso anche Auchan ha proceduto al richiamo nei punti vendita Iper,Super e Franchising d'Italia. Le confezioni interessate al ritiro sono quelle da 100 grammi di Tucal gusto paprika. La motivazione sta da ricercarsi nel fatto che l'alimento potrebbe ...