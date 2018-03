Trump non deve bloccare chi lo critica su Twitter Glielo suggerisce un tribunale

agi

(Di venerdì 9 marzo 2018) Unamericano ha suggerito al Presidente degli Stati Uniti di silenziare gli utenti diche lo infastidiscono anziché bloccarli, come soluzione per una controversa causa iniziata cinque mesi fa dal 'Knight Institute per il Primo Emendamento' della Columbia University, come riportato da Associated Press. A novembre del 2017 il gruppo aveva presentato un esposto ina tutela di sette utenti, bloccati dal Presidente, dopo che questi avevano espresso delle critiche sul suo operato. Secondo l’organizzazione questo costituirebbe una violazione delle prerogative del Primo Emendamento, in quanto l’account di Trump può essere considerato un luogo pubblico di dibattito. L’azione legale è stata estesa anche al capo dell’ufficio stampa del Presidente, Sean Spicer, e al responsabile dei social media della Casa ...