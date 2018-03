Trump | dazi su Ue e incontro con Kim Jong-un Al via la Guerra Commerciale | Ginevra o

Come funzionano i dazi di Trump e chi può salvarsi : Cosa ha deciso il presidente degli Stati Uniti e Come scattano le esenzioni dalle tariffe su acciaio e alluminio...

Trump - colloquio Gentiloni-Juncker : dazi non sono via da seguire : Roma, 9 mar. , askanews, Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha avuto nel pomeriggio una conversazione telefonica con il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Al centro del ...

Dazi - Ue e Usa verso guerra commerciale. Germania e Francia : “Decisione di Trump illegale - ci esenti o reagiremo” : Il fronte caldo non è più quello della Corea del Nord. Ora il mirino di Donald Trump – pronto a incontrare l’arcinemico Kim Jong Un – si è spostato sull’Unione europea. Usa e Ue vanno verso la guerra . Commerciale, certo, ma ad altissimo rischio per le economie del vecchio continente. Dopo l’annuncio ufficiale che Washington imporrà Dazi su acciaio e alluminio importati dai Paesi “nemici”, tra cui la ...

Dazi Usa - Ue : deludente decisione Trump : 12.59 "Usa e Ue sono alleati naturali. Dovremmo collaborare per affrontare le pratiche commerciali sleali che distruggono i posti di lavoro, non combatterci tra di noi". Lo scrive il presidente del Parlamento europeo, Tajani. La decisione di Trump, twitta, è "deludente, ma l'UE seguirà attentamente gli sviluppi, rispondendo in maniera ferma e proporzionata per proteggere i suoi lavoratori e l'industria" europea. La commissaria Malmstroem: ...