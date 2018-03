Trump | «Dazi più leggeri ai veri amici dell' America»

Coldiretti : con Trump tornano i dazi contro l’UE dopo 20 anni : I dazi americani contro l’Unione Europea tornano dopo venti anni quando gli Stati Uniti, dopo aver presentato ricorso al Wto contro il divieto europeo alla carne agli ormoni Usa, sono stati autorizzati a fissare nel 1999 una lista di prodotti sui quali sono stati applicati dazi doganali per un valore che ammonta a 116.8 milioni di dollari annuali. E’ quanto ricorda la Coldiretti nel sottolineare che la decisione del presidente degli Stati Uniti ...

Stati Uniti - Trump vara i dazi su alluminio e acciaio : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump passa dalla parole ai fatti e firma il decreto per l'introduzione dei dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio anticipati la settimana scorsa. La misura non riguarda, per ora, il Messico e il Canada e altri Paesi per ora non meglio precisati, ma rappresenta l'ennesimo segnale di una politica commerciale sempre più protezionistica da parte della Casa Bianca. Coro unanime di ...

Ecco i dazi «giusti e selettivi» di Trump. Deroga per Canada e Messico : Il presidente ha incontrato alla Casa Bianca lavoratori e dirigenti dell’industria siderurgica per firmare il suo “proclama”, in difesa di acciaio e alluminio made in Usa, che entrerà in vigore tra 15 giorni. Ha poi annunciato che intese saranno possibili con «altri partner» su soluzioni alternative....

La Bce «cancella» l’estensione del Qe e Draghi critica i dazi di Trump : Il presidente della Banca centrale europea di nuovo polemico con le politiche commerciali ?Usa: se impongono dazi agli alleati, «allora chi sono i nemici?»...

Kim vuole vedere Trump. E lui : «Entro maggio». Intanto dazi Usa su acciaio e alluminio : La Corea verso uno stop dei test missilistici. Washington vara dazi per ragioni di sicurezza nazionale

Weber : l'Europa reagirà al "deplorevole" annuncio di Trump sui dazi. Malmström : Ue sia esclusa : Il presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo: "Risposta ferma, giusta e proporzionata". La commissaria Ue al Commercio, Malmström: l'Unione europea è alleata degli Usa e deve essere esclusa