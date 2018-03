Trump | con dazi doganali isola l' America First dagli alleati Proprio in vista

INCONTRO Trump-KIM JONG-UN/ Usa-Corea del Nord - storico vertice a maggio? “Pronti a sospendere test nucleari” : Kim JONG-UN a Donald Trump, "incontriamoci": segnali di disgelo tra Corea del Nord e Stati Uniti d'America? Il presidente americano: "a breve annuncio importante"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 10:10:00 GMT)

Coldiretti : con Trump tornano i dazi contro l’UE dopo 20 anni : I dazi americani contro l’Unione Europea tornano dopo venti anni quando gli Stati Uniti, dopo aver presentato ricorso al Wto contro il divieto europeo alla carne agli ormoni Usa, sono stati autorizzati a fissare nel 1999 una lista di prodotti sui quali sono stati applicati dazi doganali per un valore che ammonta a 116.8 milioni di dollari annuali. E’ quanto ricorda la Coldiretti nel sottolineare che la decisione del presidente degli Stati Uniti ...

Nord Corea - storico incontro fra Trump e Kim Jong-un. Mosca : “Passo verso la denuclearizzazione di Pyonyang” : storico incontro fissato a fine maggio tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader NordCoreano Kim Jong Un. Ha dato l’annuncio il consigliere nazionale sudCoreano alla Sicurezza, Chung Eui-yong, parlando davanti alla Casa Bianca e precisando che Trump ha accettato l’invito di Pyongyang per il vertice con cui “arrivare alla denuclearizzazione definitiva”. Soddisfatta Mosca che per voce del ministro degli Esteri ...

La benedizione dell'ex stella NBA Dennis Rodman : "Bravo Trump ad accettare di incontrare Kim" : Il campione di basket, amico personale del dittatore asiatico, ha elogiato la decisione del presidente americano di accettare l'invito della Corea e incontrare quindi il leader di Pyongyang, Kim Jong Un, già a maggio. "Ben fatto, Presidente Trump. Sei sulla strada di un incontro storico che nessun (tuo predecessore) aveva mai fatto prima" ha detto Rodman

L'incontro Kim-Trump dissipa i timori dei mercati : MILANO - La possibile distensione dei rapporti con la Corea del Nord, rappresentata dall' incontro accordato da Donald Trump a Kim Jong-un, porta una ventata di ottimismo sui mercati capace di ...

