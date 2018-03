Truffa alle compagnie di assicurazione per 1 milione e mezzo in un anno Tre degli

“Mostri!”. Violentata - umiliata e Truffata da una coppia a 8 anni. Una storia terribile tutta italiana nel giorno dedicato alle donne. È l’ennesimo caso di violenza sui minori da inizio anno. E sono in tante - adesso - a chiedere pene più dure : Nel giorno della festa della donna, arriva l’ennesima notizia di violenza. Stavolta ancora più atroce perché compiuta su una bambina. Una storia che affonda nel passato e che solo oggi ha visto l’epilogo con l’attesto di una coppia responsabile, a vario titolo, di maltrattamenti, truffa, circonvenzione di incapace e violenza sessuale a danno di una ragazza di origine bielorusse. La vittima, dall’età di 10 anni, veniva in Italia tutte le ...

Ragazza in fuga dalle radiazioni di Chernobyl violentata e Truffata : in manette una coppia di Forlì : La Ragazza bielorussa fin dall'età di dieci anni era stata ospite dei coniugi nell'ambito del progetto di accoglienza bambini vittime delle radiazioni prodotte dalla centrale nucleare esplosa nell'incidente del 1986. 4 anni fa la giovane ha subito un gravissimo incidente stradale: la coppia ha cercato di appropriarsi dei 2 milioni di euro di risarcimento dell'assicurazione

Palermo - Fiamme gialle scoprono la maxi Truffa dei falsi biglietti per stadio. Le intercettazioni : “Io qui tutto comando” : La Guardia di Finanza ha posto agli arresti domiciliari nove persone e notificato un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell’ambito di un’inchiesta della Procura sulla vendita di biglietti falsi allo stadio ‘Renzo Barbera’. Le indagini delle Fiamme gialle hanno permesso di smantellare due presunte associazioni per delinquere accusate di essere dedite alla truffa e all’accesso abusivo a sistemi ...

Gli hackers fanno più danni dei Truffatori : il cybercrime è il primo crimine economico subito dalle imprese : Le violazioni dei sistemi informatici fanno più danni delle frodi commesse dai consumatori e dell'appropriazione indebita, un tempo principali spauracchi dell'attività d'impresa quando alla voce dei '...

Nuova Truffa su WhatsApp - stavolta tocca alle scarpe Adidas in regalo : Ancora una volta WhatsApp viene utilizzato per cercare di trarre in inganno gli utenti, promettendo loro scarpe in regalo in occasione del compleanno di Adidas. Come sempre si tratta di una truffa che attiva un servizio a pagamento e cerca di carpire il numero di telefono di altri utenti. L'articolo Nuova truffa su WhatsApp, stavolta tocca alle scarpe Adidas in regalo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp shock - utenti in allerta per la Truffa del ritorno del canone annuale Video : #WhatsApp si conferma, anche in questo 2018, come la principale applicazione di messaggistica istantanea [Video] che gli utenti installano sui propri Apple #iPhone ed anche smartphone #Android. Questa consapevolezza non smette di rinnovarsi anno dopo anno, il tutto per effetto delle tantissime implementazioni a livello software che gli sviluppatori hanno portato a termine. WhatsApp, non si placano i tentativi di truffa a scapito degli utenti In ...

WhatsApp shock - utenti in allerta per la Truffa del ritorno del canone annuale : WhatsApp si conferma, anche in questo 2018, come la principale applicazione di messaggistica istantanea che gli utenti installano sui propri Apple iPhone ed anche smartphone Android. Questa consapevolezza non smette di rinnovarsi anno dopo anno, il tutto per effetto delle tantissime implementazioni a livello software che gli sviluppatori hanno portato a termine. WhatsApp, non si placano i tentativi di truffa a scapito degli utenti In questi ...

"Sono il tecnico dell'acqua - mi dia i gioielli" : scopre il Truffatore e muore cadendo dalle scale : Ha sventato la truffa del finto tecnico dell'acqua, ma per riprendere i suoi gioielli è morto cadendo dalle scale di casa. E' Giacomo Lazzarotto, 81enne, l'uomo morto nella serata di ieri in via Parini a...

Scopre il Truffatore - lo mette in fuga ma cade dalle scale : morto : Giacomo Lazzarotto, 81 anni, residente in via Parini a Chieri è morto nella serata di oggi, lunedì 22 gennaio 2018, cadendo dalle scale sul pianerottolo del suo appartamento dopo avere ricevuto la ...

Si spacciava per finanziere - arrestato Truffatore nella valle Peligna : L'Aquila - Da diverso tempo nel territorio peligno si spacciava per finanziere, ovvero, a seconda delle circostanze e delle convenienze, per brillante avvocato del foro di Sulmona; truffava gli ignari cittadini, per la maggior parte titolari di avviate attività commerciali, attraverso indebite richieste di denaro. Ad individuare, generalizzare e denunciare il truffatore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, i ...

Si spacciava per finanziere - arrestato Truffatore nella valle Peligna : L'Aquila - Da diverso tempo nel territorio peligno si spacciava per finanziere, ovvero, a seconda delle circostanze e delle convenienze, per brillante avvocato del foro di Sulmona; truffava gli ignari cittadini, per la maggior parte titolari di avviate attività commerciali, attraverso indebite richieste di denaro. Ad individuare, generalizzare e denunciare il truffatore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, i ...

Tentata Truffa alle poste di Crotone : arrestato un 47enne laziale : di Redazione Crotone24news.it Tentava di incassare un assegno falso da 20 mila euro, arrestato per Tentata truffa, false generalità e possesso di documenti falsi. Il 5 gennaio 2018, personale della ...